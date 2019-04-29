Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Şampiyonluk yarışında lider Başakşehir ile arasında 3 puan fark olan Galatasaray, bu maçı kazanması durumunda puanını 62 yapacak ve averajla aynı puanda olan Başakşehir'den liderlik koltuğunu devralacak. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray - Konyaspor maçının ayrıntıları...

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maç bugün saat 20.00'de başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı karşılaşmada yardımcı hakem görevlerini Ali Saygın Ögel ile Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakemin Hakan Ceylan olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Serkan Kırıntılı - Skubic, Uğur, Diagne, Zuta, Ömer Ali Şahiner, Jonsson, Jevtovic, Fofana, Milosevic, Yatabare

Galatasaray: Muslera - Linnes, Luyindama, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru, Emre, Diagne

GALATASARAY LİDERLİK İÇİN SAHADA

Galatasaray, Konya deplasmanından 3 puanla dönmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak. Başakşehir, Göztepe'ye mağlup olmasının ardından sarı-kırmızılılara liderlik şansı doğdu. Galatasaray, Konya'yı yenmesi durumunda puanını 62 yapacak ve averajla aynı puanda olan Başakşehir'i geçecek.

LİGDE 15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Lig son olarak deplasmanda Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde 15 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 9 kez galip gelirken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor, BB. Erzurumspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Martin Linnes, Emre Taşdemir, Younes Belhanda ve Emre Akbaba, Konya karşısında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Marcao'nun da sakatlığı bulunuyor.

KONYA'YA EN SON 2003 YILINDA YENİLDİ

Galatasaray, ligde Konyaspor'a 24 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya'ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla aldı. Geride kalan 24 karşılaşmada Aslan, 19 kez galip gelirken, 5 kez de berabere kaldı.

KONYASPOR, GALATASARAY GALİBİYETİNE HASRET

Spor Toto Süper Lig'de bugün Galatasaray'ı konuk edecek Atiker Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor.

Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 24 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 24 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 5'inde berabere kaldı, 15 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.

SÜPER LİG'DE 36. RANDEVU

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de bugün 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 35 maçtan 27'sini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 71 golüne, yeşil-beyazlılar 20 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 17 maçta galibiyet sayılarında 12-2 önde bulunuyor.

İki takım Konya'da ayrıca 1990-1991 sezonunda 1-1, 2006-2007'de 2-2, 2013-2014'te de 0-0 berabere kaldı.

Geçen sezon Konya'daki maçı Galatasaray 2-0 kazandı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.