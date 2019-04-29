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  • 29.04.2019 15:03
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 15:03

dünya devleriyle kapışacak

Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren , önümüzdeki sezon hazırlıkları kapsamında dev ekiplerle mücadele edecek. Audi Cup'a katılacak olan Fenerbahçe, Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Tottenham, Real Madrid ve Bayern Münih ile karşılaşacak.

F.Bahçe dünya devleriyle kapışacak

Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten yapılan açıklamada 30-31 Temmuz tarihlerinde Allianz Arena'da düzenlenecek Audi Cup 2019'a Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham'ın yanı sıra 'nin de katılacağı açıklandı.

Alman devi Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, 30-31 Temmuz'da Allianz Arena'da düzenlenecek Audi Cup 2019'a Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de katılacağı duyuruldu.

Sarı lacivertliler turnuvadaki ilk maçını Bayern Münih'le oynayacak.
Turnuvanın fikstürü şu şekilde:

30 TEMMUZ
TSİ 19:00 Tottenham-Real Madrid
TSİ 21:30 Bayern Münih-Fenerbahçe

31 TEMMUZ
TSİ 19:00 3.'lük maçı
TSİ 21:30 Final maçı

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