Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten yapılan açıklamada 30-31 Temmuz tarihlerinde Allianz Arena'da düzenlenecek Audi Cup 2019'a Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de katılacağı açıklandı.
Alman devi Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, 30-31 Temmuz'da Allianz Arena'da düzenlenecek Audi Cup 2019'a Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de katılacağı duyuruldu.
Sarı lacivertliler turnuvadaki ilk maçını Bayern Münih'le oynayacak.
Turnuvanın fikstürü şu şekilde:
30 TEMMUZ
TSİ 19:00 Tottenham-Real Madrid
TSİ 21:30 Bayern Münih-Fenerbahçe
31 TEMMUZ
TSİ 19:00 3.'lük maçı
TSİ 21:30 Final maçı
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