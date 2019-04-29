Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten yapılan açıklamada 30-31 Temmuz tarihlerinde Allianz Arena'da düzenlenecek Audi Cup 2019'a Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de katılacağı açıklandı.



Alman devi Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, 30-31 Temmuz'da Allianz Arena'da düzenlenecek Audi Cup 2019'a Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de katılacağı duyuruldu.

Sarı lacivertliler turnuvadaki ilk maçını Bayern Münih'le oynayacak.

Turnuvanın fikstürü şu şekilde:



30 TEMMUZ

TSİ 19:00 Tottenham-Real Madrid

TSİ 21:30 Bayern Münih-Fenerbahçe



31 TEMMUZ

TSİ 19:00 3.'lük maçı

TSİ 21:30 Final maçı