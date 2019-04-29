Fatih Terim, kritik Konya maçı öncesi takıma konuştu: Yaptık yine yapacağız

5 maç kala liderlik şansını ele geçirendeplasmanı öncesi tek yürek oldu... Sarı-Kırmızılılar bugün üç puanı alması halindearadan sonra ligin zirvesine çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim dünkü idmanın ardından futbolcularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli hoca, "Bu formanın ruhunda şampiyonluk var. Sizlere güvenim sonsuz. Başaracağınıza inanıyorum" diye konuştu.sezona da gönderme yapan başarılı hoca, "Birçok zorluk atlattık,ama bugünkü noktaya geldik. Geçen sezon da kenetlenip son 6 maçımızı kazanmıştık. Bu kez de hedefe ulaşacağız. Ancak önceliklesınavına odaklanmalıyız" ifadesini kullandı.yandan'da kritik mücadele öncesi tam bir kenetlenme var... Başkanve yönetim tam kadro olarak'da olacak.de tüm futbolcuları karşılaşma kadrosuna aldı. Takımda moral motivasyon tavan yapmış durumda.