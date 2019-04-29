Fatih Terim, kritik Konya maçı öncesi takıma konuştu: Yaptık yine yapacağız

Bitime 5 maç kala liderlik şansını ele geçiren Galatasaray, Atiker Konyaspor deplasmanı öncesi tek yürek oldu... Sarı-Kırmızılılar bugün üç puanı alması halinde 185 günlük aradan sonra ligin zirvesine çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim dünkü idmanın ardından futbolcularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli hoca, "Bu formanın ruhunda şampiyonluk var. Sizlere güvenim sonsuz. Başaracağınıza inanıyorum" diye konuştu.
ÖNCE KONYA'YA ODAKLANMALIYIZ
Geçen sezona da gönderme yapan başarılı hoca, "Birçok zorluk atlattık, bazen sendeledik ama bugünkü noktaya geldik. Geçen sezon da kenetlenip son 6 maçımızı kazanmıştık. Bu kez de hedefe ulaşacağız. Ancak öncelikle Konyaspor sınavına odaklanmalıyız" ifadesini kullandı.
YÖNETİM&TAKIM TAM KADRO!
Öte yandan Galatasaray'da kritik mücadele öncesi tam bir kenetlenme var... Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim tam kadro olarak Konya'da olacak. Fatih Terim de tüm futbolcuları karşılaşma kadrosuna aldı. Takımda moral motivasyon tavan yapmış durumda.
ÖNCE KONYA'YA ODAKLANMALIYIZ
Geçen sezona da gönderme yapan başarılı hoca, "Birçok zorluk atlattık, bazen sendeledik ama bugünkü noktaya geldik. Geçen sezon da kenetlenip son 6 maçımızı kazanmıştık. Bu kez de hedefe ulaşacağız. Ancak öncelikle Konyaspor sınavına odaklanmalıyız" ifadesini kullandı.
YÖNETİM&TAKIM TAM KADRO!
Öte yandan Galatasaray'da kritik mücadele öncesi tam bir kenetlenme var... Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim tam kadro olarak Konya'da olacak. Fatih Terim de tüm futbolcuları karşılaşma kadrosuna aldı. Takımda moral motivasyon tavan yapmış durumda.
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