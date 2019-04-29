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  • 29.04.2019 22:50
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 22:52

Konyaspor 'dan maç sonu itiraf

'in 30. haftasında 'la evinde 0-0 berabere kalan 'da Teknik Direktör , maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Aykut Kocaman'dan maç sonu itiraf
Maçın ardından konuşan Konyaspor , " kazanırsa lider olacaktı. İki rakibiyle de kendi sahasında oynayacak ve ciddi bir avantaj yakalayacaktı. Bu ciddi bir enerji avantajı sağlar. Aynı zamanda kaliteli ayaklara sahip bir takım Galatasaray. İlk yarıda biraz yıprandık çünkü önde yaptığımız baskıyla özellikle ön alandaki oyuncularımız biraz yoruldu. İkinci yarıyla birlikte oyunu istediğimiz hale getirdik çünkü bizim tespitimize göre Galatasaray'ın zaafları başladı. 50-60 dakikalık bölümde sürekli topun arkasında olmak hem zihinsel hem fiziksel olarak bizi düşürüyor. Bunu biraz daha düzeltebilirdik. Son haftalarda kazanamamaktan dolayı biraz özgüven kaybı da vardı takımdı. Bu maç bizim için bir puan değil biraz özgüven tamiri olursa daha iyi olacaktır." açıklamasında bulundu.

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