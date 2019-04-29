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Galatasaray liderlik için sahada! İşte Konyaspor - Galatasaray maçının 11'leri...

Galatasaray Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu yaşamak için mücadele veriyor. Başakşehir'in kaybettiği haftada kazanarak son 4 hafta kala liderlik koltuğuna oturmak isteyen Galatasaray'da Marcao'dan gelen müjdeli haber Fatih Terim'in yüzünü güldürdü. İşte Konyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...

29.04.2019 10:30 - Son Güncelleme: 29.04.2019 10:32
Galatasaray liderlik için sahada! İşte Konyaspor - Galatasaray maçının 11'leri...

Süper Lig'de zirvede bulunan Medipol Başakşehir'in sahasında Göztepe'ye yenildiği haftada Atiker Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda averajla liderliğe yükselecek.

Galatasaray liderlik için sahada! İşte Konyaspor - Galatasaray maçının 11'leri...

Bu sezon ligde en son 9. haftada liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, istediği skoru alması halinde 20 hafta aradan sonra zirveye yerleşecek.

Galatasaray liderlik için sahada! İşte Konyaspor - Galatasaray maçının 11'leri...

Galatasaray haftaya 59 puanla ikinci, 37 puana sahip Atiker Konyaspor ise 10. sırada girdi.

Galatasaray liderlik için sahada! İşte Konyaspor - Galatasaray maçının 11'leri...

Son 15 maçta yenilmedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 15 maçında mağlup olmadı.

Galatasaray liderlik için sahada! İşte Konyaspor - Galatasaray maçının 11'leri...

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

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