Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi yapılacak. Kura 15.00'te başladı.
Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seri başlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. İki temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek.
İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ
Viktoria Plzen-Dinamo Zagreb
Club Brugge-Salzburg
Rapid Wien-Inter
Slavia Prag-Genk
Krasnodar-Bayer Leverkusen
Zurih-Napoli
Malmö-Chelsea
Shakter Donetsk-E.Frankfurt
Celtic-Valencia
Rennes-Real Betis
Olympiakos-Dynamo Kiev
Lazio-Sevilla
Fenerbahçe-Zenit
Sporting Lizbon-Villarreal
Bate Borisov-Arsenal
Galatasaray-Benfica
İLK MAÇ DIŞARIDA
Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seri başı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.
1. TORBA
Arsenal (İngiltere), B. Leverkusen (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), D. Zagreb (Hırvatistan), * D. Kiev (Ukrayna), E. Frankfurt (Almanya), Genk (Belçika), Inter (İtalya), Napoli (İtalya), R. Betis (İspanya), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), Zenit (Rusya
2. TORBA
FENERBAHÇE, GALATASARAY, BATE (Belarus), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Malmö (İsveç), Olympiakos (Yunanistan), Rapid Wien (Avusturya), Rennes (Fransa), S. Lizbon (Portekiz), S. Donetsk (Ukrayna), Slavia Prag (Çekya), Viktoria Plzen (Çekya), Zürih (İsviçre)
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