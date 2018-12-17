Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi yapılacak. Kura 15.00'te başladı.



Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seri başlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. İki temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek.

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ

Viktoria Plzen-Dinamo Zagreb

Club Brugge-Salzburg

Rapid Wien-Inter

Slavia Prag-Genk

Krasnodar-Bayer Leverkusen

Zurih-Napoli

Malmö-Chelsea

Shakter Donetsk-E.Frankfurt

Celtic-Valencia

Rennes-Real Betis

Olympiakos-Dynamo Kiev

Lazio-Sevilla

Fenerbahçe-Zenit

Sporting Lizbon-Villarreal

Bate Borisov-Arsenal

Galatasaray-Benfica



İLK MAÇ DIŞARIDA

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seri başı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.



1. TORBA

Arsenal (İngiltere), B. Leverkusen (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), D. Zagreb (Hırvatistan), * D. Kiev (Ukrayna), E. Frankfurt (Almanya), Genk (Belçika), Inter (İtalya), Napoli (İtalya), R. Betis (İspanya), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), Zenit (Rusya



2. TORBA

FENERBAHÇE, GALATASARAY, BATE (Belarus), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Malmö (İsveç), Olympiakos (Yunanistan), Rapid Wien (Avusturya), Rennes (Fransa), S. Lizbon (Portekiz), S. Donetsk (Ukrayna), Slavia Prag (Çekya), Viktoria Plzen (Çekya), Zürih (İsviçre)