Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe ile Zenit karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe grubu ikinci sırada tamamladı. İsveç'in Nyon kentinde yapılan son 32 turu kurasında Zenit ile eşleşen Fenerbahçe, ikinci torbada yer aldı. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanacak karşılaşma 12 Şubat Salı günü gerçekleşecek. Ülker Stadı'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Rövanş maçı 21 Şubat'ta Rusya'da oynanacak.

Karşılaşmanın saati ise daha sonra duyurulacak.

ZENİT'İN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Birçok yıldız ismin yer aldığı Zenit'in kadrosunda en dikkat çeken isim olarak stoper Branislav Ivanovic geliyor. Uzun yıllar Chelsea forması giydikten sonra Zenit'e gelen isim takım kaptanlığını da yapıyor. Forvette ise Artem Dzyuba dikkat çekiyor. Bu sezon attığı 11 golle takımının en golcü ismi konumundaki Rus yıldızın partneri Slovakya'dan Robert Mak. Robert Mak da sezon başında bu yana 23 maçta forma giyerken, 6 gole imza attı. Kadro değeri 152 milyon 300 bin euro (transfermarkt'a göre) olan Zenit, genel olarak 3-4-2-1 formasyonu ile sahaya çıkıyor.