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  • 17.12.2018 15:51
  • Son Güncelleme: 17.12.2018 15:52

- maçı ne zaman? son 32 turu GS Benfica maçı

Avrupa Ligi'nde ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi'ni 3. sırada tamamlayarak üst tura çıkamayan ve yoluna 'nde devam edecek olan Galatasaray'ın İsveç'in Nyon kentinde yapılan kura ile son 32 turundaki rakibi belli oldu. Peki, Galatasaray - Benfica maçı ne zaman oynanacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - Benfica maçı ne zaman?

- maçı ne zaman? son 32 turunda mücadele edecek olan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Yapılan kura çekimi sonucuna göre, Galatasaray Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın tarihi merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Benfica maçı ne zaman oynanacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray - Benfica maçı ile ilgili tüm detaylar...

GALATASARAY - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz ekibi Benfica ile eşleşen Galatasaray'ın maç takvimi merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları 2019'da gerçekleştirilecek. Galatasaray - Benfica maçı 14 Şuıbat'ta Türkiye'de, rövanş maçı ise 21 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak.

İki takım daha önce Avrupa kupalarında üç kez karşılaştı. 2008/09 sezonunda UEFA Kupası gruplarında Benfica'ya konuk olan Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim 2015 tarihinde Benfica'yı Türk Telekom Stadyumu'nda 2-1 yenen Galatasaray, 3 Kasım 2015 tarihindeki karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu.

Benfica daha önce hiçbir Türk takımını deplasmanda yenemedi.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 32 maçın sadece birinde ikiden fazla gol atabildi.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı maçta sadece iki gol yedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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