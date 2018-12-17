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  • 17.12.2018 15:45

'ın rakibi 'yı kimdir? Benfica'nın kadrosunda kimler var?

son 32 turunda Portekiz'in takımı ile eşleşti. Avrupa Ligi'nde tıpkı Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde gelen Benfica, grubunu Bayern Münih ve Ajax'ın ardından 3'üncü sırada tamamlamıştı. Peki ? Benfica'nın kadrosunda kimler var? Benfica'nın form durumu nasıl? İşte Galatasaray'ın rakibi Benfica hakkında bilmemiz gerekenler...

Galatasaray'ın rakibi Benfica'yı tanıyalım

'nde Portekiz temsilcisi ile eşleşti. Kırmızı-beyaz renklere sahip olan Benfica, maçlarını 65.647 kişi kapasiteli Estadio de Luz'da (Işık Stadyumu) oynuyor. Bu sezon Portekiz Ligi'nde şu an itibariyle 4. sırada bulunan Benfica 13 maçta 29 puan toplamış durumda.

BENFICA'NIN KADROSUNDA KİMLER VAR?
Benfica'nın kadrosunda birçok yıldız isim bulunuyor. Bunların başında en dikkat çeken isim olarak forvet Jonas bulunuyor. Bu sezon attığı 5 golle takımının en golcü ismi konumundaki Brezilyalı yıldızın partneri İsviçreli Haris Seferovic'te dikkat çeken bir diğer isim olarak göze çarpıyor. Kadro değeri 279 milyon 500 bin euro (transfermarkt'a göre) olan Benfica, genel olarak 4-3-3 formasyonu ile sahaya çıkıyor. Kırmızı-beyazlıların kulüp simgesi ise Kartal.

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