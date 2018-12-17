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  • 17.12.2018 15:59
  • Son Güncelleme: 17.12.2018 16:03

'nin rakibi ? Zenit'in kadrosunda kimler var?

son 32 turunda Rusya'nın Zenit takımı ile eşleşti. Avrupa Ligi'nde C Grubunu 11 puanla lider tamamlayarak üst tura çıkan Zenit; Slavia Prag, Bordeaux ve Kopenhag'ın önünde yer aldı. Peki ama ? Zenit'in kadrosunda kimler var? Zenit'in form durumu nasıl? İşte Fenerbahçe'nin rakibi Zenit hakkında bilmemiz gerekenler...

Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'i tanıyalım

'nde Rus temsilcisi Zenit ile eşleşti. Mavi-beyaz renklere sahip olan Zenit, maçlarını 69.501 kişi kapasiteli Sankt-Peterburg Stadyumu'nda oynuyor. Bu sezon Rusya Ligi'nde şu an itibariyle lider durumda bulunan Zenit, 17 maçta 34 puanla Krasnodar'ın önünde yer alıyor.

ZENIT'İN KADROSUNDA KİMLER VAR?
Zenit'in kadrosunda birçok yıldız isim bulunuyor. Bunların başında en dikkat çeken isim olarak stoper Branislav Ivanovic geliyor. Uzun yıllar Chelsea forması giydikten sonra Zenit'e gelen isim takım kaptanlığını da yapıyor. Forvette ise Artem Dzyuba dikkat çekiyor. Bu sezon attığı 11 golle takımının en golcü ismi konumundaki Rus yıldızın partneri Slovakya'dan Robert Mak. Robert Mak da sezon başında bu yana 23 maçta forma giyerken, 6 gole imza attı. Kadro değeri 152 milyon 300 bin euro (transfermarkt'a göre) olan Zenit, genel olarak 3-4-2-1 formasyonu ile sahaya çıkıyor.

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