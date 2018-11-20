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Fener’de heyecanı

’nin, ’ın eski golcüsü ’i edeceği yönündeki haberler Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Gelişmeler da geniş yankı buldu.

Fener’de Gomis heyecanı
Fenerbahçe'nin sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Batefimbi Gomis'i etmeyi planladığı yönünde Takvim'de yer alan haberler Sarı-Lacivertli taraftarı heyecanlandırdı. Yaşanan gelişmeler da geniş yankı bulurken, Fenerbahçeli taraftarların çoğu Gomis'in takıma önemli katkı yapacağı kanaatinde.

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Fenerbahçeli taraftarlar, "Gomis Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra eski takımının nasıl sıkıntı yaşadığı ortada. Geçen yılki performansı da inanılmazdı. Fenerbahçe yönetimi bu transferi bitirirse en akıllı transferi yapmış olur. Üstelik Gomis ligi de çok iyi tanıyor ve Süper Lig'in sertliğine de son derece alışık" ifadelerini kullandılar.

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