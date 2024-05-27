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120 ay 144 aydan fazla sigortası dolan o kişilere emeklilik hakkı geldi! 3650-4500 gün için çizelge baştan aşağı su üstüne çıktı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli şartları karşılayan bireyler için erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu özel düzenleme, 10 ila 12 yıl arasında bir sigortalılık süresi tamamlamış kişilere yöneliktir ve emeklilik sürecini hızlandırmak amacı taşır. SGK tarafından belirlenen kriterler, emeklilik başvurularının kolaylaştırılması için büyük önem arz ediyor.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 13:27 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 13:27
120 ay 144 aydan fazla sigortası dolan o kişilere emeklilik hakkı geldi! 3650-4500 gün için çizelge baştan aşağı su üstüne çıktı

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Erken emekliliğin temel kriteri, kişinin ilk sigorta başlangıç tarihine göre belirlenir. Bu sistemde, bireylerin 10 ila 12 yıllık sigortalılık süresi boyunca düzenli olarak prim ödemiş olmaları gerekmektedir. Bu süreyi ve şartları başarıyla tamamlayan kişiler, hak ettikleri emeklilik maaşlarını almaya başlarlar. Ayrıca, başvuruların eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesine katkı sağlar.

12.5 Yıl Sigortalılıkla Emeklilik Detayları

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında SSK'ya kayıtlı olanların kısmi emeklilik için gereken prim gün sayısı 4500'e yükselmiştir. Bu, yaklaşık olarak 12.5 yıl sürekli prim ödeme anlamına gelir. Ayrıca, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmuş olmak ve 25 yıldan beri sigortalı olmak gibi ek şartlar da bulunmaktadır.

10 Yıl Sigortalılıkla Emeklilik Olanakları

Prim günü yetersiz olan ancak yaş itibarıyla emeklilik şansını kaybetmemiş bireyler için "yaştan emeklilik" imkanı bulunmaktadır.

Bu uygulama, özellikle yaşı ilerlemiş ancak gereken prim gün sayısını tamamlayamamış kişiler için geçerlidir. İlk sigortalılık tarihine göre değişkenlik gösterse de, 3600 gün, yani yaklaşık 10 yıl prim ödeyen bir kişi de yaştan emekli olabilir.

Yaştan Emeklilik Avantajları

Yaştan emeklilikte, daha az prim ödeme şartı bulunur ve erken yaşta sigortalı olan kişiler, yalnızca 10 yıl çalışmış olsalar bile emekli olma hakkı kazanabilirler.

Bu düzenleme, sosyal güvenlik sistemi içinde bireylere çeşitli hak ve avantajlar sağlayarak, emeklilik sürecini daha kontrollü ve planlı bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Bu yeni düzenlemeler, erken emeklilik isteyen bireyler için önemli fırsatlar sunmaktadır ve SGK tarafından sağlanan kolaylıklar sayesinde, emeklilik süreci daha erişilebilir ve anlaşılır hale gelmektedir.

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