120 ay 144 aydan fazla sigortası dolan o kişilere emeklilik hakkı geldi! 3650-4500 gün için çizelge baştan aşağı su üstüne çıktı

Erken emekliliğin temel kriteri, kişinin ilk sigorta başlangıç tarihine göre belirlenir. Bu sistemde, bireylerin 10 ila 12 yıllık sigortalılık süresi boyunca düzenli olarak prim ödemiş olmaları gerekmektedir. Bu süreyi ve şartları başarıyla tamamlayan kişiler, hak ettikleri emeklilik maaşlarını almaya başlarlar. Ayrıca, başvuruların eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılması, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesine katkı sağlar.

12.5 Yıl Sigortalılıkla Emeklilik Detayları

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında SSK'ya kayıtlı olanların kısmi emeklilik için gereken prim gün sayısı 4500'e yükselmiştir. Bu, yaklaşık olarak 12.5 yıl sürekli prim ödeme anlamına gelir. Ayrıca, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmuş olmak ve 25 yıldan beri sigortalı olmak gibi ek şartlar da bulunmaktadır.