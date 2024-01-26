Gelişen teknolojiyle birlikte emekli maaşı hesaplama ve sorgulama süreci 2024 yılında daha da pratik hale geldi. SGK, Bağkur ve memur emeklileri, net maaşlarını öğrenmeleri için kolay bir yöntem bulunuyor. Emekliler, maaşlarını saniyeler içinde hesaplayabilecek ve güncel bilgilere ulaşabilecek.

PRATİK YÖNTEMLE EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ SGK'nın sağladığı net maaş hesaplama yöntemi, emeklilere basit ve kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. İşlem için SGK'nın resmi internet sitesi veya e-Devlet üzerinden giriş yaparak, TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfus il ve doğum tarihi gibi gerekli bilgileri girerek net maaş detaylarına ulaşmak mümkün. ▶️ Zam oranı yükseldi! Yeni emekli maaşları ne kadar oldu?