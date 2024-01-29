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SGK emeklilik yaşınızı tak diye indiriyor: Erken emeklilikte bilinmeyen formül açıklandı

Türkiye'de milyonlarca çalışan, emeklilik hayallerini gerçekleştirmek için planlamalar yapmakta ve erken emeklilik imkanlarını araştırmaktadır. Emeklilik koşullarının bazen zorlayıcı olması sebebiyle, birçok kişi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan erken emeklilik hakkının şartlarını ve kriterlerini merak ediyor. SGK'nın belirlediği durumlar ve şartlar çerçevesinde, çalışanlar erken emeklilik imkanlarından nasıl yararlanabilir?

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 09:45 Güncelleme 29 Ocak 2024, 09:45
SGK emeklilik yaşınızı tak diye indiriyor: Erken emeklilikte bilinmeyen formül açıklandı

Malulen emeklilik, SGK sisteminde en çok bilinen erken emeklilik türüdür. Bu sistemde, iş gücü kaybı yaşayan ve çalışmaya devam etmesi kişiye zor gelen durumlarda erken emeklilik hakkı tanınmaktadır. Malulen emeklilik için gereken şartlar 10 yıl sigortalılık süresi ve en az 1800 gün prim ödemesidir. Eğer bu koşullar yerine getirilirse ve SGK'nın sağlık kurulundan iş gücü kaybı nedeniyle malulen emeklilik gerektiği kararı çıkarsa, çalışan bu haktan yararlanabiliyor. Genellikle hastalık veya kaza sonucu oluşan durumlar için bu hak tanınıyor.

Engelli Çocuğu Olan Anneler İçin Özel Emeklilik İmkanı

SGK, bir başkasının bakımına muhtaç engelli çocuğu olan annelere özel bir emeklilik imkanı sunuyor. Bu durumda olan anneler için emeklilik yaşı indirimi ve prim desteği sağlanmaktadır. Çalışan annenin toplam prim gün sayısının %25'i kadar ek prim desteği verilerek bu prim, toplam prim gün sayısına ekleniyor. Buna ek olarak, eklenen prim gün sayısı kadar emeklilik yaşı düşüyor.

Örneğin, 6000 prim günü olan ve bakıma muhtaç engelli çocuğu bulunan bir anne için 1500 gün ek prim verilerek toplam prim gün sayısı 7500'e yükseltiliyor. Bu durumda, 58 yaşında emekli olması gereken anne, 54 yaşında emeklilik hakkına sahip olabiliyor.

Fiili Hizmet Zammı ile Erken Emeklilik

SGK, belirli meslek gruplarındaki yıpratıcı işlerde çalışanlar için fiili hizmet zammı uyguluyor. Bu işlerde çalışanlar için her bir yıl çalışmaya göre 45, 60, 90 gün gibi değişken sürelerde ek prim günü sağlanıyor. Bu eklemeler sayesinde, emeklilik yaşında en fazla 3 yıla kadar indirim elde edilebiliyor. Bu şekilde, çalışanlar belirli şartlar altında erken emeklilik imkanından yararlanabiliyor.

Bu bilgiler ışığında, SGK'nın sunduğu erken emeklilik imkanları, çalışanlar için önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle sağlık sorunları, engelli çocuk sahibi olma veya belirli mesleklerde çalışma gibi durumlarda, SGK'nın sağladığı bu imkanlar, çalışanların erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürme şansı veriyor.

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