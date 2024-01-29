SGK emeklilik yaşınızı tak diye indiriyor: Erken emeklilikte bilinmeyen formül açıklandı

Malulen emeklilik, SGK sisteminde en çok bilinen erken emeklilik türüdür. Bu sistemde, iş gücü kaybı yaşayan ve çalışmaya devam etmesi kişiye zor gelen durumlarda erken emeklilik hakkı tanınmaktadır. Malulen emeklilik için gereken şartlar 10 yıl sigortalılık süresi ve en az 1800 gün prim ödemesidir. Eğer bu koşullar yerine getirilirse ve SGK'nın sağlık kurulundan iş gücü kaybı nedeniyle malulen emeklilik gerektiği kararı çıkarsa, çalışan bu haktan yararlanabiliyor. Genellikle hastalık veya kaza sonucu oluşan durumlar için bu hak tanınıyor.