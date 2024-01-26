SGK uzmanı duyurdu! 2024 yılının 2. yarısında erken emekliliğe kavuşabilecekler! İşte o şanslı grup

Ancak Bağkur prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesiyle ilgili düzenlemenin henüz Meclis'ten geçmediği de vurgulandı.
EMEKLİLİKTE YENİ FIRSATLAR
Düzenleme kapsamında 1 milyon küçük esnafın yararlanması bekleniyor. Özellikle Bakkal, Kasap, Kuaför, Ayakkabıcı, Berber ve Kıraathane sahipleri gibi meslek grupları, 7200 gün ile erken emekli olma şansı elde edecek. Bu 1800 gün prim kazancı anlamına geliyor.
5 YIL ÖNCE EMEKLİLİK İMKANI
Bağ-Kur primi ödeyen vatandaşlar, önceki 9000 gün prim gün şartı nedeniyle EYT düzenlemesinden yararlanamamıştı. Yeni düzenlemeyle, 7200 prim günü ile 5 yıl daha erken emeklilik imkanı elde edilebilecek. Bu, özellikle küçük esnaf için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.
Yeni düzenleme ile Bağkurlu olan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilecek. Bu, mevcut sistemdeki 9 bin prim günü şartının 7.200'e düşürülmesiyle mümkün hale geliyor.