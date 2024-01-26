SGK uzmanı duyurdu! 2024 yılının 2. yarısında erken emekliliğe kavuşabilecekler! İşte o şanslı grup

Yeni düzenleme Bağ-Kur ve SSK prim gün sayılarını eşitlemeyi hedefliyor. Önceki yıllarda 9 bin gün olarak belirlenen prim ödeme şartı, şimdi 7.200 güne indiriliyor. Bu değişiklik özellikle prim günü yükümlülüğü daha az olan kişiler için erken emeklilik imkanı anlamına geliyor. Ayrıca düzenlemeyle birlikte belirlenen tarih kriterleri de bu süreçte önemli bir rol oynuyor.