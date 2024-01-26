SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler SGK Haberleri

SGK uzmanı duyurdu! 2024 yılının 2. yarısında erken emekliliğe kavuşabilecekler! İşte o şanslı grup

2023 yılının ikinci yarısında emeklilikle ilgili gerçekleştirilecek reformlar yeni gelişmeleri beraberinde getirecek. Emeklilik sistemi milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu dönüşümün en çarpıcı yanlarından biri Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) prim günlerinin yeniden düzenlenmesi. Yapılan bu düzenleme ile birlikte, prim gün sayısında önemli bir indirim sağlanarak daha erken emeklilik fırsatları sunuluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 09:00 Güncelleme 26 Ocak 2024, 09:00
SGK uzmanı duyurdu! 2024 yılının 2. yarısında erken emekliliğe kavuşabilecekler! İşte o şanslı grup

Yeni düzenleme Bağ-Kur ve SSK prim gün sayılarını eşitlemeyi hedefliyor. Önceki yıllarda 9 bin gün olarak belirlenen prim ödeme şartı, şimdi 7.200 güne indiriliyor. Bu değişiklik özellikle prim günü yükümlülüğü daha az olan kişiler için erken emeklilik imkanı anlamına geliyor. Ayrıca düzenlemeyle birlikte belirlenen tarih kriterleri de bu süreçte önemli bir rol oynuyor.

1 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Bu reformlar, Bağ-Kur sigortalılarına yönelik olarak da önemli değişiklikler sunuyor. Küçük esnaf ve çiftçiler gibi yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısını ilgilendiren bu düzenlemeler prim gün sayısının düşürülmesini ve Bağ-Kur'lular ile SSK'lılar arasındaki prim farkının giderilmesini içeriyor.

BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMALARI

Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklamalarda, bu düzenlemelerin Orta Vadeli Plan kapsamında hayata geçirileceğini belirtti.

Ancak Bağkur prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesiyle ilgili düzenlemenin henüz Meclis'ten geçmediği de vurgulandı.

EMEKLİLİKTE YENİ FIRSATLAR

Düzenleme kapsamında 1 milyon küçük esnafın yararlanması bekleniyor. Özellikle Bakkal, Kasap, Kuaför, Ayakkabıcı, Berber ve Kıraathane sahipleri gibi meslek grupları, 7200 gün ile erken emekli olma şansı elde edecek. Bu 1800 gün prim kazancı anlamına geliyor.

5 YIL ÖNCE EMEKLİLİK İMKANI

Bağ-Kur primi ödeyen vatandaşlar, önceki 9000 gün prim gün şartı nedeniyle EYT düzenlemesinden yararlanamamıştı. Yeni düzenlemeyle, 7200 prim günü ile 5 yıl daha erken emeklilik imkanı elde edilebilecek. Bu, özellikle küçük esnaf için önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Yeni düzenleme ile Bağkurlu olan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilecek. Bu, mevcut sistemdeki 9 bin prim günü şartının 7.200'e düşürülmesiyle mümkün hale geliyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
EMEKLİLERE ZAM FARKI BUGÜN HESAPLARDA! Kim ne kadar alacak? Memur emeklileri, dul ve yetim maaşı alanlar, maluller...
TBMM’nin İsveç kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Emeklileri yakından ilgilendiriyor! Meclis’te aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25’e çıkarılmasını düzenleyen madde kabul edildi
SON DAKİKA