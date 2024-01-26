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Düşük faizli 350.000 TL ihtiyaç kredisi çıktı! 1 sene anapara ödemesi yok! 5 yıl vade fırsatı verilecek

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Halkbank, genç ve cesur girişimcileri desteklemek amacıyla üç farklı kredi paketi sunmaya başladı. Bu yeni finansal destek paketleri, yenilikçi ve sürdürülebilir iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen genç girişimcilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Halkbank'ın sunduğu kredi paketleri, iş kurma ve geliştirme süreçlerinde girişimcilere önemli finansal destek sağlama hedefini taşıyor.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 14:20 Güncelleme 26 Ocak 2024, 14:20
Düşük faizli 350.000 TL ihtiyaç kredisi çıktı! 1 sene anapara ödemesi yok! 5 yıl vade fırsatı verilecek

Türkiye'nin köklü finans kuruluşlarından Halkbank, genç girişimcilerin büyüme ve başarı yolculuklarına destek olmak amacıyla yeni bir adım attı. Finans sektöründeki deneyimi ve güvenilirliğiyle bilinen banka, genç ve yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimciler için üç farklı kredi paketi sunuyor.

1. Halk Girişimci Kredisi:

Hedef kitle olarak, kendi işini kurmak isteyen veya kurmuş olan, ilkokul mezunu ve 45 yaşını aşmamış girişimciler belirlenmiştir. Ancak, gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olan girişimciler için yaş şartı 55 olarak uygulanacaktır.

Kredi limiti 250.000 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, kredi türü olarak taksitli işletme kredisi şeklinde, 1 yıl anapara ödemesiz ve toplamda 60 ay vade uygulanacaktır.

2. Genç Girişimci Kredisi:

Bu kredi paketi, üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, kendi işini kurmak isteyen veya kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimcilere yöneliktir. Kredi limiti 350.000 TL olarak belirlenmiş olup, taksitli işletme kredisi şeklinde, 1 yıl anapara ödemesiz ve toplamda 60 ay vade imkanı sunulmaktadır.

3. Cesur Girişimci Kredisi:

Üniversitelerden mezun ve en az 2 yıl deneyim kazanmış, kendi iş yerini açmak isteyen veya açmış olan 45 yaşını aşmamış girişimciler için tasarlanan bu kredi paketi, özellikle belirli meslek gruplarına odaklanmaktadır. Kredi limiti 400.000 TL olarak belirlenmiş olup, taksitli işletme kredisi şeklinde, 1 yıl anapara ödemesiz ve toplamda 60 ay vade sunulmaktadır.

Halkbank'ın bu yeni kredi paketleri, genç girişimcilerin finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu destekleme programları, genç girişimcilerin iş hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak ve ülkenin ekonomik büyümesine olumlu katkılarda bulunacaktır.

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