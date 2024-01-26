Düşük faizli 350.000 TL ihtiyaç kredisi çıktı! 1 sene anapara ödemesi yok! 5 yıl vade fırsatı verilecek

2. Genç Girişimci Kredisi:
Bu kredi paketi, üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, kendi işini kurmak isteyen veya kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimcilere yöneliktir. Kredi limiti 350.000 TL olarak belirlenmiş olup, taksitli işletme kredisi şeklinde, 1 yıl anapara ödemesiz ve toplamda 60 ay vade imkanı sunulmaktadır.
3. Cesur Girişimci Kredisi:
Üniversitelerden mezun ve en az 2 yıl deneyim kazanmış, kendi iş yerini açmak isteyen veya açmış olan 45 yaşını aşmamış girişimciler için tasarlanan bu kredi paketi, özellikle belirli meslek gruplarına odaklanmaktadır. Kredi limiti 400.000 TL olarak belirlenmiş olup, taksitli işletme kredisi şeklinde, 1 yıl anapara ödemesiz ve toplamda 60 ay vade sunulmaktadır.
Halkbank'ın bu yeni kredi paketleri, genç girişimcilerin finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu destekleme programları, genç girişimcilerin iş hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak ve ülkenin ekonomik büyümesine olumlu katkılarda bulunacaktır.