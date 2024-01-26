Düşük faizli 350.000 TL ihtiyaç kredisi çıktı! 1 sene anapara ödemesi yok! 5 yıl vade fırsatı verilecek

Türkiye'nin köklü finans kuruluşlarından Halkbank, genç girişimcilerin büyüme ve başarı yolculuklarına destek olmak amacıyla yeni bir adım attı. Finans sektöründeki deneyimi ve güvenilirliğiyle bilinen banka, genç ve yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimciler için üç farklı kredi paketi sunuyor.

1. Halk Girişimci Kredisi: Hedef kitle olarak, kendi işini kurmak isteyen veya kurmuş olan, ilkokul mezunu ve 45 yaşını aşmamış girişimciler belirlenmiştir. Ancak, gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olan girişimciler için yaş şartı 55 olarak uygulanacaktır.