7.500 TL VE ALTI KÖK AYLIĞA ZAM VE FARK HESABI | %49.25 zam yasalaştı SSK ve Bağ-Kurlunun maaş hesabı değişti! Kim ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kurlunun yeni maaşları

1 Tüm emeklilerin Ocak zammı eşitlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen 11.68 puanlık refah payıyla birlikte tüm emeklilerin Ocak zammı yüzde 49.25 oldu. En düşük emekli aylığı ödemesi de Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Maaşlarını almaya başlayan emeklilerin gözü yeni aylıklarına ve ek zam farklarına çevrildi. Özellikle düşük maaşlı emeklilerin zam ve fark hesabı en çok merak edilen konular arasına girdi.

2 NE ÖDENİYOR?

Öncelikle oransal zamlar ödenen paraya değil, kök aylıklara ekleniyor. Halen emeklilere Ocak ayı ödemeleri Aralık ayı kök aylıklarına (ek ödeme dahil) yüzde 37.57 zam yansıtılarak yapılıyor, çıkan tutar 7 bin 500 liranın altındaysa 7 bin 500 lira yatırılıyor. Emekliler e-Devlet'ten yüzde 37.57 zamlı kök aylığını, ek ödemesini (yüzde 4-5) ve maaşı 7 bin 500 liranın altındaysa bunu 7 bin 500 liraya tamamlayan 5510 Ek 19 tutarını detaylı bir şekilde görebiliyor. ZAM FARKLARI BUGÜN HESAPLARDA | VİDEO