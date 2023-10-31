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Erken emeklilik için SGK düğmeye bastı: 50, 51, 52, 54 ve 55 yaşlarında emekli olmak için tek bir hamle yetiyor!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem erken emeklilikle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bu anlamda erken emeklilik, çalışanlar arasında sıklıkla merak edilen bir konudur ve birçok kişi için cazip bir seçenektir. Çocuk sahibi sigortalı kadınlar borçlanma yöntemiyle erken emekli olabiliyor. Üstelik üç çocuk için 6 yıl kazanılıyor. Sosyal güvenlik mevzuatımız erken emeklilik için hem erkeklere hem de kadınlara çeşitli avantajlar sağlıyor. Erkekler askerlik borçlanmasıyla erken emekli olabilirken kadınlar için de doğum borçlanması imkanı bulunuyor.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 15:47 Güncelleme 31 Ekim 2023, 15:47
Erken emeklilik için SGK düğmeye bastı: 50, 51, 52, 54 ve 55 yaşlarında emekli olmak için tek bir hamle yetiyor!

SGK, emeklilik şartlarını sigorta giriş tarihine göre belirler. Son düzenlemeye göre, 24.05.1997 ile 23.11.1998 tarihleri arasında sigorta girişi olanlar için emeklilik yaşının 57 olduğu şartlarına sahiptir. 24.11.1998 tarihinden 08.09.1999 tarihine kadar girişi olanlar için ise emeklilik yaşının 58 olduğu şartları geçerlidir. 09.09.1999 ile 31.12.2008 tarihleri arasında girişi olanlar için 60 yaş ve 7000 prim günü gerekmektedir. 31.12.2008 tarihinden sonraki girişlerde ise emeklilik yaşının 60 ve prim günlerinin 7100 olması bekleniyor.

Erken Emeklilik Yolları

SGK, erken emeklilik için çeşitli yollar sunar. İşte bunlardan bazıları:

  1. Ek Fiili Hizmet Ödemesi: SGK, yıpranma payı gibi ödemelerle erken emekliliği teşvik eder.

  2. Doğum Borçlanması: Kadınlar için önemli bir erken emeklilik seçeneği olan doğum borçlanması, her çocuk için 2 yıla kadar prim ödemesini kabul eder. Üç çocuğa kadar prim ödemesi yapan SGK, bu sayede kadınların emeklilik yaşını 6 yıla kadar öne çekebilir.

  3. Askerlik Borçlanması: Erkekler, askerlik süresini borçlanarak emekliliklerini öne çekebilirler.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyenlerin bazı önemli noktalara dikkat etmeleri gerekmektedir:

  • SGK'nın belirlediği prim günü ve yaş şartlarına uygun olunmalıdır.
  • Ek fiili hizmet ödemeleri ve diğer teşvikler hakkında detaylı bilgi alınmalıdır.
  • Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması gibi seçenekleri değerlendirmek için SGK ile iletişime geçilmelidir.

Erken emeklilik, belirli şartları karşılayan kişiler için maddi ve sosyal açıdan avantajlı bir seçenek olabilir. Ancak bu süreçte SGK'nın belirlediği şartlara uygun olmak ve doğru bilgilere sahip olmak önemlidir. Bu nedenle, erken emeklilik hakkını kullanmak isteyenlerin bu konuda detaylı bir araştırma yapmaları ve gerekli adımları atmalıdır.

Çocuk Sahibi Kadınlar İçin Erken Emeklilik Fırsatı: Doğum Borçlanması

Çocuk sahibi kadınlar için erken emeklilik fırsatı sunan bir seçenek doğum borçlanmasıdır. Bu yöntem, kadınların emeklilik yaşını öne çekmelerine ve daha erken emekli olmalarına yardımcı olur. İşte doğum borçlanması hakkında bilmeniz gereken detaylar:

Kimler Doğum Borçlanması Yapabilir?

  • Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tabi olan kadın çalışanlar, yani SSK'lılar.
  • Kendi işini yapan Bağ-Kur'lular.
  • Memur statüsünde çalışan anneler.

Ayrıca, isteğe bağlı sigorta ödemesi yapan Bağ-Kur'lular da doğum borçlanması yapabilirler.

Prim Şartı Var Mı?

Doğum borçlanması için bir prim şartı bulunmuyor. Ancak çocukların doğumu, annenin sigorta giriş tarihinden sonra gerçekleşmelidir. Yani sigorta olmadan önce doğan çocuklar için bu borçlanma imkanı geçerli değildir. Ayrıca çocuğun sağlıklı bir şekilde doğmuş olması gerekmektedir. Doğduktan sonra bir süre yaşamış olan çocuklar için yaşadıkları süre kadar borçlanma yapılabilir.

Sigorta Öncesi Doğumlar Ne Olacak?

Şu anki yasal düzenlemelere göre, sigorta öncesi doğumlar için doğum borçlanması hakkı tanınmamaktadır. Bu konuda değişiklik yapılması gerektiği önerileri bulunsa da mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak hareket etmek önemlidir.

Hangi Süreleri Kapsıyor?

Doğum borçlanması, annenin çalışmadığı dönemleri kapsar. Yani bu dönemlerde prim ödemesi yapılmamışsa, bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabına ekleyebilirsiniz. Her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim kazandırır.

Annelerin Avantajı Nedir?

Doğum borçlanması, annelere çalışmadıkları günleri toplu olarak satın alma fırsatı sunar. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazandırılması, 3 çocuğa sahip olan bir anne için 6 yıl avantaj sağlar. Bu, emeklilik yaşını öne çekmek ve daha erken emekli olmak isteyen anneler için önemli bir fırsattır.

Erken Emeklilik İmkanı Var Mı?

Doğum borçlanması, belirli şartlarda erken emeklilik imkanı sunar. Eğer bir annenin emeklilik için gereken prim günü eksikse ve 3 çocuğu varsa, 6 yıl çalışıp prim ödemesi yaparak 6 yıl erken emekli olabilirler. Ancak bu durumda emeklilik yaşını ve gereken prim gününü tamamlamış olmak gerekir.

Daha Az Süre Borçlanma İmkanı Var Mı?

Evet, doğum borçlanması yaparken ihtiyacınıza göre daha az süre borçlanma imkanınız vardır. 2 yıllık bir boşluğunuz olsa bile, ihtiyacınıza göre o kadar süre borçlanabilirsiniz. Örneğin, 1 çocuk için 720 gün borçlanabilirsiniz. İsteyenler 100 gün gibi daha kısa süreler için de borçlanabilirler.

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