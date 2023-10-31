15 yıl primle emekli olabilirsiniz! SGK’ya evrağı getirenin maaşı direkt bağlanıyor

Emekli olabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Emeklilik hakkını elde edebilmek için yerine getirilmesi gereken 3 şart var ve bu şartlar her bir çalışan için birer kilometre taşı oluyor. Ancak işte bu noktada sigorta başlangıç tarihi emeklilik sürecinin en temel belirleyicilerinden biri olarak öne çıkıyor. Sigorta başlangıç tarihi çalışanların emeklilik hakkını belirlemede büyük bir etken oluyor.