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15 yıl primle emekli olabilirsiniz! SGK'ya evrağı getirenin maaşı direkt bağlanıyor

Çalışma hayatının en önemli mihenk taşlarından biri olan emeklilik, birçok çalışan için hayalini kurduğu bir dönemi ifade ediyor. Sigorta başlangıç tarihi, emeklilik için belirleyici olan faktörlerden biri olarak biliniyor. Ülkemizde emeklilik için belirlenen üç temel şartı yerine getiren çalışanlar başvuru dilekçelerini SGK'ya sunarak emekli maaşlarına kavuşabiliyor. Ancak bu genel kuralın dışında bazı özel durumlar için erken emeklilik hakkı da tanınıyor.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 13:40 Güncelleme 31 Ekim 2023, 13:40
15 yıl primle emekli olabilirsiniz! SGK’ya evrağı getirenin maaşı direkt bağlanıyor

Emekli olabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Emeklilik hakkını elde edebilmek için yerine getirilmesi gereken 3 şart var ve bu şartlar her bir çalışan için birer kilometre taşı oluyor. Ancak işte bu noktada sigorta başlangıç tarihi emeklilik sürecinin en temel belirleyicilerinden biri olarak öne çıkıyor. Sigorta başlangıç tarihi çalışanların emeklilik hakkını belirlemede büyük bir etken oluyor.

15 YIL SİGORTALILIK SÜRESİ

15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme günü, emekli maaşı bağlanması için kritik öneme sahip. Bu şartları yerine getiren çalışanlar için emeklilik kapısı daha erken açılıyor.

Emeklilik için gereken yaş bu kriterlere bağlı olarak değişir. Kadınlar için erken emeklilik yaşı 50 iken, erkekler için 55 yaşını tamamlamak gereklidir.

İHBAR SÜRESİ

Emeklilik öncesi işten ayrılma durumlarında işçilerin ihbar süresine uyma zorunluluğu, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işçi tarafından feshinde belirtilen haklı sebeplerden dolayı işten ayrılanlar için geçerli değildir. Bu, çalışanlara daha fazla esneklik sağlar.

Ayrıca 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan çalışanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3.600 gün prim ödeme şartıyla birlikte yaş koşulunun da yerine getirilmesi gerekiyor.

Bu yaş koşulu prim gününün tamamlandığı tarihe göre belirleniyor ve erken yaşlarda emekli olma imkanı sunuluyor. Özellikle kadınlar için 50, erkekler için ise 55 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor.

ASKERLİK HİZMETİ TARİHİ ÖNE ÇEKİYOR

Bunun yanı sıra, askerlik hizmetinin sigorta başlangıç tarihinden önce gerçekleşmiş olması durumunda, sigorta başlangıç tarihi öne çekiliyor. Bu, çalışanın prim ödeme gün sayısını artırarak emeklilik hakkını daha erken elde etmesine olanak tanıyor.

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