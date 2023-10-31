15 yıl primle emekli olabilirsiniz! SGK’ya evrağı getirenin maaşı direkt bağlanıyor

İHBAR SÜRESİ
Emeklilik öncesi işten ayrılma durumlarında işçilerin ihbar süresine uyma zorunluluğu, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işçi tarafından feshinde belirtilen haklı sebeplerden dolayı işten ayrılanlar için geçerli değildir. Bu, çalışanlara daha fazla esneklik sağlar.
Ayrıca 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan çalışanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3.600 gün prim ödeme şartıyla birlikte yaş koşulunun da yerine getirilmesi gerekiyor.
Bu yaş koşulu prim gününün tamamlandığı tarihe göre belirleniyor ve erken yaşlarda emekli olma imkanı sunuluyor. Özellikle kadınlar için 50, erkekler için ise 55 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor.
ASKERLİK HİZMETİ TARİHİ ÖNE ÇEKİYOR
Bunun yanı sıra, askerlik hizmetinin sigorta başlangıç tarihinden önce gerçekleşmiş olması durumunda, sigorta başlangıç tarihi öne çekiliyor. Bu, çalışanın prim ödeme gün sayısını artırarak emeklilik hakkını daha erken elde etmesine olanak tanıyor.