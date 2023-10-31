Çalışanına bunu yapan iş yerleri yandı! SGK çok büyük para cezası kesiyor

USULSÜZ BORDRO DÜZENLEMELERİ VE HAKLI FESİH HAKKI
SGK denetimlerinde sıkça karşılaşılan bir diğer sorun, usulsüz bordro düzenlemeleridir. Bazı işverenler, bordroları yasalara uygun olmayan şekillerde düzenleyerek çalışanları mağdur edebilir. Bu durumda işçilere düşük ücret gösterilmesi, fazla mesai ücretlerinin eksik ödenmesi gibi sorunlar yaşanabilir.
Ancak işçiler bu tür durumlar karşısında haklarını koruma hakkına sahiptir. Yasalara aykırı düşük bordro gösterilen işçiler, haklı fesih hakkını kullanarak tazminat talep edebilirler. Bu işçilerin kendilerini koruma ve haklarını savunma hakkını güvence altına alır.
PRİME ESAS KAZANÇ
Emekli aylıkları prime esas kazançlar üzerinden hesaplandığı için, işverenlerin gerçek ücreti göstermemesi ciddi sonuçlar doğurabilir. Yargıtay, gelirin bordroda düşük gösterilmesinin çalışanlar için haklı fesih sebebi olduğuna dair önemli bir karar vermiştir. Bu karar, çalışanların haklarını koruma konusunda önemli bir adım olarak kabul edilmelidir.
Haklı fesih yapan işçiler kıdem tazminatlarını alarak ayrılabilirler. Yargıtay ayrıca, gerçek ücret üzerinden yatırılmayan veya eksik ödenen SGK primleri nedeniyle açılan davalarda ücret bordrosunun işçiyi bağlayıcı olduğunu belirtmektedir.