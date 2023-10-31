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Çalışanına bunu yapan iş yerleri yandı! SGK çok büyük para cezası kesiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan denetimlerde, birçok işletmenin çalışanlarının maaşlarını düşük göstermeye çalıştığı ve usulsüz uygulamalara giriştiği tespit ediliyor. SGK bu tür hileleri yapan iş yerlerini anında tespit ederek gereken yaptırımları uygulamaya koyuyor. Yapılan incelemelerde bazı işletmelerin düşük bordrolar düzenlediği ve usulsüz uygulamalara başvurduğu belirleniyor. Bu durumda da para cezasından hapis cezasına kadar pek çok karar alınıp uygulanıyor.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 12:01 Güncelleme 31 Ekim 2023, 12:01
Çalışanına bunu yapan iş yerleri yandı! SGK çok büyük para cezası kesiyor

SGK'nın yürüttüğü denetimlerde çalışanların ücretlerini vergi dairesi ve SGK'ya bildiren işverenler mercek altına alınıyor. Yapılan incelemelerde bazı işletmelerin düşük bordrolar düzenlediği ve usulsüz uygulamalara başvurduğu belirleniyor. Bu tür uygulamalara karışan işverenler SGK tarafından anında tespit ediliyor ve cezalandırılıyor.

MAAŞLARIN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ BÜYÜK SUÇ

Birçok işveren çalışanların maaşlarını düşük göstererek vergi ve prim yükümlülüklerini azaltmaya çalışır. Ancak SGK bu tür usulsüz uygulamaları hemen tespit ediyor. Çalışanların maaşlarının düşük gösterilmesi hem işveren hem de çalışan için ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

SGK denetimlerinde maaşların düşük gösterilmesi durumunda işverenlere çok büyük para cezası kesiyor. Ayrıca, işverenler hakkında soruşturma başlatılabilir ve hapis cezası istemli davalar açılabilir. Bu nedenle, maaşların yasal düzeyde gösterilmesi ve çalışanların haklarına saygı gösterilmesi son derece önemlidir.

USULSÜZ BORDRO DÜZENLEMELERİ VE HAKLI FESİH HAKKI

SGK denetimlerinde sıkça karşılaşılan bir diğer sorun, usulsüz bordro düzenlemeleridir. Bazı işverenler, bordroları yasalara uygun olmayan şekillerde düzenleyerek çalışanları mağdur edebilir. Bu durumda işçilere düşük ücret gösterilmesi, fazla mesai ücretlerinin eksik ödenmesi gibi sorunlar yaşanabilir.

Ancak işçiler bu tür durumlar karşısında haklarını koruma hakkına sahiptir. Yasalara aykırı düşük bordro gösterilen işçiler, haklı fesih hakkını kullanarak tazminat talep edebilirler. Bu işçilerin kendilerini koruma ve haklarını savunma hakkını güvence altına alır.

PRİME ESAS KAZANÇ

Emekli aylıkları prime esas kazançlar üzerinden hesaplandığı için, işverenlerin gerçek ücreti göstermemesi ciddi sonuçlar doğurabilir. Yargıtay, gelirin bordroda düşük gösterilmesinin çalışanlar için haklı fesih sebebi olduğuna dair önemli bir karar vermiştir. Bu karar, çalışanların haklarını koruma konusunda önemli bir adım olarak kabul edilmelidir.

Haklı fesih yapan işçiler kıdem tazminatlarını alarak ayrılabilirler. Yargıtay ayrıca, gerçek ücret üzerinden yatırılmayan veya eksik ödenen SGK primleri nedeniyle açılan davalarda ücret bordrosunun işçiyi bağlayıcı olduğunu belirtmektedir.

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