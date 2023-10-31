Çalışanına bunu yapan iş yerleri yandı! SGK çok büyük para cezası kesiyor

SGK'nın yürüttüğü denetimlerde çalışanların ücretlerini vergi dairesi ve SGK'ya bildiren işverenler mercek altına alınıyor. Yapılan incelemelerde bazı işletmelerin düşük bordrolar düzenlediği ve usulsüz uygulamalara başvurduğu belirleniyor. Bu tür uygulamalara karışan işverenler SGK tarafından anında tespit ediliyor ve cezalandırılıyor.

MAAŞLARIN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ BÜYÜK SUÇ Birçok işveren çalışanların maaşlarını düşük göstererek vergi ve prim yükümlülüklerini azaltmaya çalışır. Ancak SGK bu tür usulsüz uygulamaları hemen tespit ediyor. Çalışanların maaşlarının düşük gösterilmesi hem işveren hem de çalışan için ciddi sonuçlar doğurabiliyor.