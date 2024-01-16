Tc kimlik no ile şifresiz SGK-SSK sorgulama işlemleri nasıl yapılır? SGK hizmet dökümü sorgulama

Türkiye'de sosyal güvenlik işlemleri, teknolojik gelişmelerin de katkısıyla artık çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir. E-devlet, bu konuda devrim niteliğinde bir hizmet sunarak vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlamıştır. E-devlet üzerinden yapılan SGK işlemleri hakkında detaylı bilgi vereceğiz.
E-devlet şifresi olmadan da mobil imza ya da elektronik imza ile sisteme giriş yapılabilmekte, böylece şifresiz işlem yapma olanağı sunuluyor:
E-Devlet Üzerinden Yapılan SGK İşlemleri:
E-devlet üzerinden gerçekleştirilebilen SGK işlemleri şunlardır:
- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
- Optik ve Cam Çerçeve Bilgisi Sorgulama
- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
- Emekli Olma Süresi
- GSS Borç Durumu Belgesi Sorgulama
- 4/A ve 4/B İşgöremezlik Ödemesi
- Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi Temini
- 4/A, 4/B, 4/C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama
- Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) Sorgulama
- 4/A, 4/B, 4/C Muayene Katılım Payı Sorgulama
Bunların yanı sıra, E-devlet üzerinden SGK hizmet dökümü sorgulama, emeklilik sorgulama, GSS prim borcu sorgulama ve sigorta süresi sorgulama gibi birçok önemli işlem de kolaylıkla yapılabilir.
Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?
1. SSK Hizmet Dökümü Sorgulama:
E-devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra, arama kısmına "SSK Hizmet Dökümü" yazarak sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. Bu ekran üzerinden, çalışılan sektöre (4/A, 4/B, 4/C) göre hizmet dökümünüze ulaşabilirsiniz.
2. Emeklilik Sorgulama:
E-devlet üzerinden "Ne Zaman Emekli Olabilirim?" sorgulamasıyla emeklilik tarihinizi öğrenebilirsiniz.
3. GSS Prim Borcu Sorgulama:
Arama kısmına "GSS" yazarak borç sorgulama ekranına ulaşabilir ve borcunuzu sorgulayabilirsiniz.