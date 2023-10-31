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Emeklilik yaşı değişti mi? SSK ve Bağkur emeklilik yaşı kaç? İşte, kadınlarda ve erkeklerde emeklilik yaşı hesaplama tablosu ve ayrıntılar...

Emeklilik yaşının değişip değişmeyeceği Türkiye'de sıkça gündeme gelen bir konu. Özellikle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında gündeme gelmiş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları merak konusu oldu. Peki, SSK, Bağkur kadınlarda ve erkeklerde emeklilik yaşı kaç? Emeklilik yaşı yükselecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama!

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 13:10 Güncelleme 31 Ekim 2023, 13:10
Emeklilik yaşı değişti mi? SSK ve Bağkur emeklilik yaşı kaç? İşte, kadınlarda ve erkeklerde emeklilik yaşı hesaplama tablosu ve ayrıntılar...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun toplantısında gündeme gelen emeklilik yaşının değişip değişmeyeceği sorusu, milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a yönlendirildi. Cevdet Yılmaz, bu konuda açıklamalarda bulunarak, "Şu anda böyle bir çalışmamız yok" dedi. Yani, mevcut durumda emeklilik yaşının yükseltilmesine dair bir çalışma söz konusu değil. Emeklilik yaşınızı hesaplarken, çalıştığınız sektör ve prim ödeme gün sayınız önemli bir rol oynar. İşte emeklilik yaşınızı hesaplarken dikkate almanız gereken faktörler: Hizmet akdi ile çalışanlar için yaşlılık aylığı bağlanmasında sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı belirleyici faktörlerdir. Özellikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre sigortalı olanlar için farklı şartlar geçerlidir.

4A ile 4B Emeklilik Yaşı Nasıl Hesaplanır?

Emeklilik yaşınızı hesaplarken, çalıştığınız sektör ve prim ödeme gün sayınız önemli bir rol oynar. İşte 4A ve 4B sigortalıları için emeklilik yaşını hesaplarken dikkate almanız gereken faktörler:

Hizmet Akdi ile Çalışanlar

Hizmet akdi ile çalışanlar için yaşlılık aylığı bağlanmasında sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı belirleyici faktörlerdir. Özellikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre sigortalı olanlar için farklı şartlar geçerlidir.

  • 8/9/1999 ve öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanlar için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşulları geçerlidir.

  • 8/9/1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmuş olma ve belirli bir prim ödeme gün sayısına sahip olma şartları aranır.

4759 Sayılı Kanuna Göre Kademeli Geçiş Süreci

23/5/2002 tarihinden sonraki sigortalılık süresi başlangıcına göre, yaşlılık aylığına hak kazanabilmeniz için belirli şartlar geçerlidir. Bu şartlar, tahsis talep tarihi ve sigortalılık süresi gün sayısına göre belirlenir. Örneğin, 23/5/2002 tarihinden sonraki sigortalılık süresi başlangıcı olanlar için kadınlarda 52, erkeklerde 56 yaşında emeklilik şartı vardır.

Emeklilik Yaşı Hesaplama

Emeklilik yaşınızı hesaplarken, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş kriterleri dikkate alınır. Bu kriterlere göre belirlenen tarih aralıklarında emekli olabilirsiniz. Örneğin, 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında sigortalılık süresi başlangıcınızı yerine getiren kadınlar 52, erkekler ise 56 yaşında emekli olabilirler.

Gelecekteki Değişiklikler

Emeklilik yaşında gelecekteki değişiklikleri anlamak önemlidir. Özellikle 2048 yılından itibaren emeklilik yaşları eşitlenerek kadın ve erkek için 65 yaş olacaktır. Ancak bu konuda bazı istisnalar da bulunmaktadır.

Emeklilik yaşı hesaplamaları, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı gibi faktörlere göre değişmektedir. İşte bu faktörlerin detayları:

  • 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcı: Bu tarih, emeklilik yaşı hesaplamaları için temel bir referans noktasıdır.

  • Tahsis Talep Tarihindeki En Az Sigortalılık Süresi Gün Sayısı:

    • 18 yıl–20 yıl 8 ay 15 gün sigortalılık süresine sahip olan kadınlar ve erkekler için 5000 gün prim ödeme şartı vardır.
    • 23 yıl–25 yıl 8 ay 15 gün sigortalılık süresine sahip olan kadınlar ve erkekler için yine 5000 gün prim ödeme şartı bulunmaktadır.
    • Diğer sigortalılık süreleri için ise sigortalıların kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve belirli bir prim ödeme gün sayısını sağlamaları gerekmektedir.

  • Emeklilik Yaşı Hesaplama:

    • 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaş şartlarını sağlayanlar emekli olabilirler.
    • Bu tarihte bu şartları sağlayamayanlar için kademeli geçiş süreleri öngörülmüştür. Yani, bu şartları daha sonraki tarihlerde sağlamaları durumunda emekli olabilirler.
    • Örneğin, 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında bu şartları sağlayanlar kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

  • 8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar:

    • Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek veya kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün prim ödemek şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

  • 30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar:

    • 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlara tabi olacaklardır. Örneğin, 01.01.2036 tarihine kadar kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek gerekebilir.

  • 2048 yılından itibaren emeklilik yaşlarının eşitlenmesi: 2048 yılından itibaren kadın ve erkek için emeklilik yaşı 65'e eşitlenecektir.

  • İstisnalar: Bazı durumlarda, yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar getirilebilir. Örneğin, yaş hadlerine ek süreler veya gün sayısına eklemeler yapılabilir.

Emeklilik yaşı hesaplamaları karmaşık olabilir ve belirli şartlara bağlıdır. Bu nedenle, emeklilik planları yaparken veya hesaplamalarınızı kontrol ederken sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş şartları gibi faktörleri dikkate almanız önemlidir. Ayrıca, güncel bilgilere ve yasal düzenlemelere dikkat etmek de önemlidir, çünkü bu kurallar zaman içinde değişebilir.

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