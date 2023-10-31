Emeklilik yaşı değişti mi? SSK ve Bağkur emeklilik yaşı kaç? İşte, kadınlarda ve erkeklerde emeklilik yaşı hesaplama tablosu ve ayrıntılar...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun toplantısında gündeme gelen emeklilik yaşının değişip değişmeyeceği sorusu, milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a yönlendirildi. Cevdet Yılmaz, bu konuda açıklamalarda bulunarak, "Şu anda böyle bir çalışmamız yok" dedi. Yani, mevcut durumda emeklilik yaşının yükseltilmesine dair bir çalışma söz konusu değil. Emeklilik yaşınızı hesaplarken, çalıştığınız sektör ve prim ödeme gün sayınız önemli bir rol oynar. İşte emeklilik yaşınızı hesaplarken dikkate almanız gereken faktörler: Hizmet akdi ile çalışanlar için yaşlılık aylığı bağlanmasında sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı belirleyici faktörlerdir. Özellikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre sigortalı olanlar için farklı şartlar geçerlidir.