Emeklilik yaşı değişti mi? SSK ve Bağkur emeklilik yaşı kaç? İşte, kadınlarda ve erkeklerde emeklilik yaşı hesaplama tablosu ve ayrıntılar...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun toplantısında gündeme gelen emeklilik yaşının değişip değişmeyeceği sorusu, milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a yönlendirildi. Cevdet Yılmaz, bu konuda açıklamalarda bulunarak, "Şu anda böyle bir çalışmamız yok" dedi. Yani, mevcut durumda emeklilik yaşının yükseltilmesine dair bir çalışma söz konusu değil. Emeklilik yaşınızı hesaplarken, çalıştığınız sektör ve prim ödeme gün sayınız önemli bir rol oynar. İşte emeklilik yaşınızı hesaplarken dikkate almanız gereken faktörler: Hizmet akdi ile çalışanlar için yaşlılık aylığı bağlanmasında sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı belirleyici faktörlerdir. Özellikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre sigortalı olanlar için farklı şartlar geçerlidir.
4A ile 4B Emeklilik Yaşı Nasıl Hesaplanır?
Emeklilik yaşınızı hesaplarken, çalıştığınız sektör ve prim ödeme gün sayınız önemli bir rol oynar. İşte 4A ve 4B sigortalıları için emeklilik yaşını hesaplarken dikkate almanız gereken faktörler:
Hizmet Akdi ile Çalışanlar
Hizmet akdi ile çalışanlar için yaşlılık aylığı bağlanmasında sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı belirleyici faktörlerdir. Özellikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre sigortalı olanlar için farklı şartlar geçerlidir.
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8/9/1999 ve öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanlar için sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşulları geçerlidir.
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8/9/1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmuş olma ve belirli bir prim ödeme gün sayısına sahip olma şartları aranır.
4759 Sayılı Kanuna Göre Kademeli Geçiş Süreci
23/5/2002 tarihinden sonraki sigortalılık süresi başlangıcına göre, yaşlılık aylığına hak kazanabilmeniz için belirli şartlar geçerlidir. Bu şartlar, tahsis talep tarihi ve sigortalılık süresi gün sayısına göre belirlenir. Örneğin, 23/5/2002 tarihinden sonraki sigortalılık süresi başlangıcı olanlar için kadınlarda 52, erkeklerde 56 yaşında emeklilik şartı vardır.