5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler... Emekliye 5000 TL yattı mı, ne zaman verilecek, bu ay yatacak mı?

Emeklilere yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonucunda verilecek olan 5 bin TL ikramiye için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik verilecek olan 5 bin TL ikramiye ödemesinin tarihini açıkladı. Bakan Işıkhan, ödemelerin Kasım ayının 15'ine yakın bir tarihte yapılacağını belirtti. Emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıkladığı bir karar sonucunda gündeme gelmişti. Bu ödeme, çalışmayan emeklilere destek olmayı amaçlayan bir adım olarak atıldı. Peki, Emekliye 5000 TL ne zaman verilecek, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi bu ay yatacak mı? 5 bin TL SSK Bağkur emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak? Baka duyurdu! İşte emekli ikramiyesinde son durum