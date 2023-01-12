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    • SGK
    • 12.01.2023 09:26
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    • 12.01.2023 09:26
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    SSK SGK emekli tahsis no nasıl öğrenilir nedir? SSK SGK Bağkur emekli tahsis no nerede yazar?

    Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet, tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor. Emekli tahsis numaranızı bu yöntemler ile öğrenmek sizin için zor ve karmaşık geliyorsa ya da bulunduğunuz yerde İnternet yoksa en yakın SGK'ya giderek de numaranızı öğrenmeniz mümkündür. Peki SSK SGK emekli tahsis no nasıl öğrenilir nedir? SSK SGK Bağkur emekli tahsis no nerede yazar?

    takvim.com.tr

    Emekli aylık ödeme takviminin belli olmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de tahsis numarası oldu. Emekli ödemeleri, adayların tahsis numaralarına göre gerçekleşecek. Peki tahsis numarası nedir? Tahsis numarası nasıl sorgulanır? E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

    SGK emekli tahsis numarası kaç haneli nerede yazar?

    Emekli tahsis numarasını bulmak için 2 seçenek vardır. SGK tahsis numaranızı öğrenmek için; İlk seçenek; SGK'nın İnternet sitesi aracılığı ile kolaylıkla tahsis numaranızı sorgulayabilirsiniz. Evrak arama bölümü ile tahsis numaranızı SGK üzerinden öğrenebilirsiniz. İkinci bir seçenek olarak; E-Devlet aracılığı ile de SGK tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için E-Devlet sistemine girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

    Emekli tahsis numarası sorgulaması nasıl yapılır?

    Tahsis numarası sorgulama işlemlerinizi E-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. E-devlet sistemi üzerinden yani www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü açarak emeklilik işlemleri seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. SGK tahsis numaranızı SGK'nın kendi sitesi aracılığı ile de öğrenebilmeniz mümkündür. SGK'nın sitesinden evrak takibi bölümünden sorgulatma yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Emekli tahsis numaranızı öğrenerek son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

    Emekli tahsis numaranızı bu yöntemler ile öğrenmek sizin için zor ve karmaşık geliyorsa ya da bulunduğunuz yerde İnternet yoksa en yakın SGK'ya giderek de numaranızı öğrenmeniz mümkündür.

        SGK Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

        SGK sigorta türleri, 4A(SSK), 4B(Bağ-kur) ve 4C(Emekli Sandığı) olmak üzere 3 farklı gruba ayrılır. Sizde primlerinizi hangi sigorta grubuna ödüyorsanız bu doğrultuda e-Devlet ile sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Yapacağınız sorgulamalar ile prim ödemenizin aylık olarak ne kadar yapıldığını, işe başlama tarihinizi, SSK toplam gün sayınızı ve ay içinde adınıza kaç gün prim ödemesi yapıldığını sorgulama imkanınız bulunmaktadır. Emekli olmuş olanlar da sistem üzerinden çeşitli sorgulamalar yapabilirler. Örneğin, emekli belgelerine ulaşabilirler ya da emekli maaş tutarlarını görebilirler. Kişisel bilgiler ve adreslerinin düzenlemesini de yapabilirler.

        SGK Hizmet Dökümü Nedir?

        Hizmet dökümü belgesi; SGK borç sorgulama, emekli maaşı sorgulama ve hesaplama gibi uygulamalarda kullanılabilen bir belgedir. Bu belge ile ikramiye hesaplama, kıdem hesaplama da yapabilirsiniz. Ayrıca vize alma sürecinde ve mahkeme gibi bir çok resmi kurumda da kullanılabilmektedir.

        SSK SORGULAMALARI NELERDİR?

        4A, 4B ve 4C olarak üç grupta ele alınan sigorta sahipleri, E-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı yapabilmektedir. E-Devlet üzerinden ücretsiz bir şekilde sunulan bu hizmetten E-Devlet üyeliği olan herkes yararlanabilmektedir.

        SSK SORGULAMALARI İLE NELER ÖĞRENİLİR?

        SSK sorgulama yapan bir vatandaş, ne kadar prim ödendiğini, ne zaman sigortalı olarak çalışmaya başladığı, toplam SSK gün sayısını, ay içerisinde ne kadar günün ödendiğini öğrenebilmektedir. Bunun yanında emekli olan kişilere yönelik de pek çok sorgulama bulunmaktadır. Emekli olan kişilerin ne kadar emekli maaşı aldığı, adres ve bilgilerin güncellenebildiği, emekli belgesi alma gibi sorgulamalar yapılabilmektedir. SSK prim sorgulaması yaparken sorgulama ekranında sizden istenen bilgileri girmeniz yeterli olacaktır. Sorgulamanızın ardından tüm bilgiler size sunulacaktır.

        SSK (4A) emekli maaşları hangi gün yatar?

        4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

        Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
        Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
        Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
        Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
        Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
        Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
        Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
        Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
        Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
        Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

            Bağkur (4B) emekli maaşları hangi tarihte hesaba geçer?

            Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan BAĞKUR'lular emekli aylıklarını her ayın 25'inde,
            Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan emekliler emekli aylıklarını her ayın 26'sında,
            Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olan emekliler her ayın 27'sinde,
            Tahsis numarasının son rakamını 2 ve 0 olan emekliler ise her ayın 28'inde aylıklarını alabilecektir.
            Emekli Sandığı (4C) emekli maaşları hangi tarihte yatar?
            3 ayda bir olarak alınmakta olan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise Pazartesi günü yapılır. Yani aşağıda vermiş olduğumuz tarihlerde takvime baktığınızda çıkan tarih Cumartesi ise ödeme hesabınıza Cuma günü geçiyor, ancak çıkan tarih Pazar ise ödemeniz hesabınıza Pazartesi geçiyor.

            Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

            Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
            Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
            Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
            Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
            Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
            Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

            Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
            Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
            Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
            Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
            Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
            Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

            Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
            Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
            Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
            Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
            Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde maaşlarını alırlar.

            Önceden emekli maaşları sadece Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankalarına yapılıyordu. Ancak artık maaşınızı başka banka hesabına taşıyabiliyorsunuz. Üstelik bu durumda bankaların vermiş oldukları çeşitli avantajlardan da faydalanabiliyorsunuz. PTT, İş Bankası, Finansbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredisi Bankası, Denizbank, TEB, Şekerbank gibi bankalara da maaşınızı bu sayede yatırabilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgilere emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır yazımızdan ulaşabilirsiniz. Emekli maaşınız hangi bankada olursa olsun, yukarıda vermiş olduğumuz tarihlerde maaşınız hesabınıza geçmektedir.

            Emekli maaşları saat kaçta yatar, hesaba geçer?

            Emekli maaşlarının hesaba geçtiği saat değişebilmektedir. Fakat ödemelerin büyük bir çoğunluğu saat 00:00 ile 03:00 arasında gerçekleştirilir. Yani sabah kalktığınızda emekli maaşınız büyük ihtimalle hesabınıza geçmiş olacaktır.

            BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİR?

            Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günükü gruba dahil edilerek verilmektedir.

            İşte ödeme günleri listesi:

            Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
            Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
            Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
            Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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