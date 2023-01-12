Emekli tahsis numarası sorgulaması nasıl yapılır?

Tahsis numarası sorgulama işlemlerinizi E-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. E-devlet sistemi üzerinden yani www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü açarak emeklilik işlemleri seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. SGK tahsis numaranızı SGK'nın kendi sitesi aracılığı ile de öğrenebilmeniz mümkündür. SGK'nın sitesinden evrak takibi bölümünden sorgulatma yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Emekli tahsis numaranızı öğrenerek son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Emekli tahsis numaranızı bu yöntemler ile öğrenmek sizin için zor ve karmaşık geliyorsa ya da bulunduğunuz yerde İnternet yoksa en yakın SGK'ya giderek de numaranızı öğrenmeniz mümkündür.