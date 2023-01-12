Emekli aylık ödeme takviminin belli olmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri de tahsis numarası oldu. Emekli ödemeleri, adayların tahsis numaralarına göre gerçekleşecek. Peki tahsis numarası nedir? Tahsis numarası nasıl sorgulanır? E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.
SGK emekli tahsis numarası kaç haneli nerede yazar?
Emekli tahsis numarasını bulmak için 2 seçenek vardır. SGK tahsis numaranızı öğrenmek için; İlk seçenek; SGK'nın İnternet sitesi aracılığı ile kolaylıkla tahsis numaranızı sorgulayabilirsiniz. Evrak arama bölümü ile tahsis numaranızı SGK üzerinden öğrenebilirsiniz. İkinci bir seçenek olarak; E-Devlet aracılığı ile de SGK tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için E-Devlet sistemine girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.
Emekli tahsis numarası sorgulaması nasıl yapılır?
Tahsis numarası sorgulama işlemlerinizi E-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. E-devlet sistemi üzerinden yani www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü açarak emeklilik işlemleri seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. SGK tahsis numaranızı SGK'nın kendi sitesi aracılığı ile de öğrenebilmeniz mümkündür. SGK'nın sitesinden evrak takibi bölümünden sorgulatma yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Emekli tahsis numaranızı öğrenerek son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
Emekli tahsis numaranızı bu yöntemler ile öğrenmek sizin için zor ve karmaşık geliyorsa ya da bulunduğunuz yerde İnternet yoksa en yakın SGK'ya giderek de numaranızı öğrenmeniz mümkündür.