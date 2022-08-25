Erken yaşta emekli olabilirsiniz! 1999 öncesi ve sonrası işe girenlere 49, 50, 51, 52 yaşında emeklilik formülleri!

Erken emeklilik bağlamında 2 şart aranmaktadır. İlki 3600 prim gün adedi ve ikincisi 10 ila 15 sene arasında sigortalı olmak koşullarıdır. Bu şartları yerine getiren herkes SGK' ya verdiği bir dilekçe ardından SGK'nın tanımış bulunduğu emeklilik haklarından faydalanmaya başlayabilecektir. SGK'nın açıkladığı şartlara göre, bazı durumlarda 49, 50, 51, 52 yaşa kadar erken emeklilik mümkün olabiliyor. Bu şartlar kadınlarda ve erkeklerde değişiklik gösteriyor. Peki emeklilik tarihini öne çekmek mümkün mü? Erken emekli olmak için hangi şartların yerine getirilmesi gerekiyor? Erken emeklilik koşulları neler? İşte erken emekli olmamın o formülü...
Erken emeklilik!
İlk kez sigortalı bulunduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olan vatandaşlarda bu borçlanması sadece prim ödeme gün miktarını artırır, fakat emeklilik tarihini öne çekmez. Ancak çalışmaya başlamadan evvel askere giden bir sigortalı askerlik borçlanması yaparsa, ilk kez sigortalı bulunduğu tarih borçlanma zamanı kadar geriye gider
Örneğin, ilk kez 1 Ocak 2000 tarihinde sigortalı olan ve askerliğini 1999 senesinde, yani sigortalı olarak çalışmaya başlamadan evvel yapan bir sigortalı, altı aylık askerlik borçlanması yaparak iki sene daha erken emekli olabilir.
Normalde 1 Ocak 2000'deki sigorta girişi nedeniyle 60 yaşında emekli olabilecek olan bu kişi, altı aylık borçlanma ile sigorta girişini altı ay öne çekecek ve 1 Temmuz 1999 sigorta girişi üzerinden 58 yaşında emekli olma hakkına kavuşacaktır.