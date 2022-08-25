Erken yaşta emekli olabilirsiniz! 1999 öncesi ve sonrası işe girenlere 49, 50, 51, 52 yaşında emeklilik formülleri!

Erken emeklilik!

İlk kez sigortalı bulunduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olan vatandaşlarda bu borçlanması sadece prim ödeme gün miktarını artırır, fakat emeklilik tarihini öne çekmez. Ancak çalışmaya başlamadan evvel askere giden bir sigortalı askerlik borçlanması yaparsa, ilk kez sigortalı bulunduğu tarih borçlanma zamanı kadar geriye gider

Örneğin, ilk kez 1 Ocak 2000 tarihinde sigortalı olan ve askerliğini 1999 senesinde, yani sigortalı olarak çalışmaya başlamadan evvel yapan bir sigortalı, altı aylık askerlik borçlanması yaparak iki sene daha erken emekli olabilir.