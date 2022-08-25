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    • SGK
    • 25.08.2022 09:13
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    • 25.08.2022 09:13
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    Erken yaşta emekli olabilirsiniz! 1999 öncesi ve sonrası işe girenlere 49, 50, 51, 52 yaşında emeklilik formülleri!

    Sigorta girişi 1999 evveli olan vatandaşların erken emekli olma hakkı oluyor. Normal koşullarda sigorta başlangıç tarihi, vatandaşın sigortalı bulunduğu süre, vatandaşın yaşı ve kişi için ödenen prim miktarına bakılarak, vatandaşa emeklilik hakkı sunulmaktadır. Sosyal Emniyet Kurumu doğrultusundan düzenlenen ve denetlenen bu hal 1999 tarihinin Eylül ayından önceki dönemde sigorta girişi olanlar için biraz daha avantajlı bir hal meydana çıkartarak erken emeklilik olanaklarının kapılarını ardına kadar açmıştır.

    takvim.com.tr
    49, 50, 51, 52 ve 53 yaşında emeklilik formülleri! Erken yaşta emekli olabilirsiniz

    Erken emeklilik bağlamında 2 şart aranmaktadır. İlki 3600 prim gün adedi ve ikincisi 10 ila 15 sene arasında sigortalı olmak koşullarıdır. Bu şartları yerine getiren herkes SGK' ya verdiği bir dilekçe ardından SGK'nın tanımış bulunduğu emeklilik haklarından faydalanmaya başlayabilecektir. SGK'nın açıkladığı şartlara göre, bazı durumlarda 49, 50, 51, 52 yaşa kadar erken emeklilik mümkün olabiliyor. Bu şartlar kadınlarda ve erkeklerde değişiklik gösteriyor. Peki emeklilik tarihini öne çekmek mümkün mü? Erken emekli olmak için hangi şartların yerine getirilmesi gerekiyor? Erken emeklilik koşulları neler? İşte erken emekli olmamın o formülü...

    Erken emeklilik!

    İlk kez sigortalı bulunduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olan vatandaşlarda bu borçlanması sadece prim ödeme gün miktarını artırır, fakat emeklilik tarihini öne çekmez. Ancak çalışmaya başlamadan evvel askere giden bir sigortalı askerlik borçlanması yaparsa, ilk kez sigortalı bulunduğu tarih borçlanma zamanı kadar geriye gider

    Örneğin, ilk kez 1 Ocak 2000 tarihinde sigortalı olan ve askerliğini 1999 senesinde, yani sigortalı olarak çalışmaya başlamadan evvel yapan bir sigortalı, altı aylık askerlik borçlanması yaparak iki sene daha erken emekli olabilir.

    Normalde 1 Ocak 2000'deki sigorta girişi nedeniyle 60 yaşında emekli olabilecek olan bu kişi, altı aylık borçlanma ile sigorta girişini altı ay öne çekecek ve 1 Temmuz 1999 sigorta girişi üzerinden 58 yaşında emekli olma hakkına kavuşacaktır.

        1999 Öncesi Sigorta Girişi Olanlar

        Erken emeklilik şartlarını gerçekleştiren vatandaşların emeklilik grupları SSK (4A), Emekli Sandığı (4C), Bağ - Kur (4B) olacak şekilde emekli olabilmektedir. Hem de 1999 senesi evveli emeklilik maaşları 1600 TL olarak belirlenmiştir.

        3600 gün adedi şartunu sağlayamayan ve 1999 senesi Eylül ayı evveli sigorta girişi olan vatandaşlar eksik prim ödemesini yaparak emekliliğe hak kazanabilirler.

        Eylül 1999 ardından emeklilik ile alakalı şartlar farklılık göstermiş olup, emeklilik şartlarına yeni bir planlama ile yaş sınırı da getirilerek yeni şart olarak eklenmiştir.

        1999 Yılı Sonrası Emeklilik Şartları Nedir?

        1999 senesi Eylül ayı evveli sigortalı olarak çalışmakta olan bireyler bağlamında 10- 15 sene arası sigorta girişi olup 3600 prim günü biriktirmiş olmak emekli olmak amacıyla yeterli sayılmaktadır. Fakat 1999- 2008 seneleri arasında sigortalı çalışan bireyler amacıyla 25 sene sigorta primi ödenmiş olup 7000 prim gününe hak eden vatandaşlar normal şartlarda emekliliğe hak kazanmıştır.

        Veya 60 yaşını bitirmiş vatandaşlar için emekli olmak amacıyla 4500 prim günü şartunu sağlamak gerekliliği getirilmiştir. 2008 ve 2011 seneleri ardından ise 2 farkı alternatif tespit edilen emekliler amacıyla ilk şık 7200 prim ödenmiş ve 58 yaşını bitirmiş olmak ya da 5400 prim günü ödenmiş ve 61 yaşında olmak gerekliliği şart olarak sunulmuştur.

            Askerliğini sigortadan evvel er ya da erbaş olarak yapanlar ilk olarak işe girdikleri tarihe bakmalı. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş koşulu değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler. Tarihler tutuyorsa bazı durumlarda 1 gün borçlanma bile 1 yıl kazandırabiliyor. Örneğin; 24 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 56 yaşında emekli olurken, 23 Kasım 1995 tarihinde sigortalı olan birisi 55 yaşında emekli oluyor.

            Askerliğini sigortadan sonra yapanların da borçlanma olanağı var. Ancak burada yaşı geri çekme hali bulunmuyor. Eğer primler eksikse, bu sayede primler tamamlanarak gene erken emeklilik olanağı doğuyor.
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            Haberler SGK Erken yaşta emekli olabilirsiniz! 1999 öncesi ve sonrası işe girenlere 49, 50, 51, 52 yaşında emeklilik formülleri!
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