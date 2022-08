SGK duyurdu! Bugün 18 yaşından büyük olup başvuru yapana 1.264,20 TL ödeme yapılacak

· Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan

· Dul (boşanmış) ve nafaka hakkı olmayan

· SGK doğrultusundan diğer bir şekilde bir geliri olmayan

· Bir işte çalışamayacak halde olan

· Ailesi ile eş güdümlü yaşaması halinde hane halkı gelirinin fakirlik sınırını aşmaması gibi kuralları içine alan şahıslar bu hakkı talep edebilmektedir.

Ödemeler ise, maaşı almaya hak kazanan engelli kişinin TC kimlik numarasının son rakamı 5 ise her ayın 5'i, 6 ise 6'sı, 7 ise her ayın 7'sinde ya da genel olarak görülen her ayın 10 ya da 15. günlerinde kurum doğrultusundan verdiği kart ya da hesap numarası üzerinden yapılmaktadır.