SGK duyurdu! Bugün 18 yaşından büyük olup başvuru yapana 1.264,20 TL ödeme yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kendi stratejisine göre parasal olarak zorluk yaşam sürdüren çalışan ya da çalışamayacak halde olan yaşlı, engelli bireylere birtakım vakitler süreli yardım, birtakım vakitler da sürekli olarak maaş şeklinde düzenli yardımlarda bulunmaktadır. İşte bu yardımlardan bir tanesi de SGK doğrultusundan oluşturulan duyuru ile bildirildi. Bugün (itibaren) 18 yaşından büyük olup müracaat yapan herkese 1.264,20 TL ödeme yapılacak. Bu konudaki detayları haberimizin devamında okuyabilirsiniz.
Engelli Maaşı
Devlet, 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlara yakın geçmişte bir ekleme yaparak engelli vatandaşları da bu maaş ödemesi kapsamına almış ve ödeme yapmaya başlamıştır. Bu maaş ödemesine, seneler içerisinde farklı oranlarda zam yapılmıştır.
Pandemi şartlarının zorladığı bu dönemde de maaşlarda artış kararı alınmıştır. Bu maaşı alabilmeniz amacıyla öncelikle, müracaat yapmanız gereklidir ve müracaatınız kurum doğrultusundan incelenerek kabul edilmelidir. Bu maaşa nasıl müracaat yapılacağı, şartları ve ödeme tarihleri gibi verilere haberin devamında göz atabilirsiniz.