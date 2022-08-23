1.500, 2.500, 3.000 TL maaş alan SGK emeklileri! Hesaplara 7.000 TL yatacak! Duyuru bu sabah geldi! 3 yıl boyunca...
Emekliye peş peşe promosyon müjdesi geldi. Milyonlarca emekli vatandaş özel ve kamu bankalarının promosyon kampanyalarından faydalanarak ek gelir elde ediyor. Bu yıl rekor kırılarak promosyon ödemelerinde tutar 8 bini aştı. 3 yıllık aylık taşımama taahhüdü ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1500 TL'ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL'nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL ödeme alabiliyor. Bu ödeme kimi bankalarda 8 bin TL ve üzerinde de olabiliyor. İşte Akbank, Ziraat, Vakıf, TEB, İNG emekli promosyon ödemeleri...
Emekli maaşı alanlar bu haberle yaşadı! SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 31 Ağustos'a kadar o bankalara taşıyanlar 7.000 TL ve hatta üzerinde ödeme alabilecek. Emeklilik hayatı yaşarken ek para gelsin! Peki nasıl mı? Bankaların emeki promosyon ödemeleri son haftalarda iyice arttı. Maaşa ek binlerce TL almak için acele edin. 3 yıllık söz vererek her ay hesabınıza otomatik para düşebilir. İşte banka banka emekli promosyon fırsatları...
Ayrıca, bankaya yönlendirilen her emekli için, kişi başına 250 lira olmak üzere, 5 kişiye kadar toplam bin 250 lira fazladan ödeme alınabiliyor. Böylece promosyon miktarı 8 bin 250 liraya ulaşıyor. Aylık almak için bankaya verilen 3 yıllık taahhüdün bozulması halinde, promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevme (gün esası) göre geri alınıyor.