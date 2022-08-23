1.500, 2.500, 3.000 TL maaş alan SGK emeklileri! Hesaplara 7.000 TL yatacak! Duyuru bu sabah geldi! 3 yıl boyunca...

Ayrıca, bankaya yönlendirilen her emekli için, kişi başına 250 lira olmak üzere, 5 kişiye kadar toplam bin 250 lira fazladan ödeme alınabiliyor. Böylece promosyon miktarı 8 bin 250 liraya ulaşıyor. Aylık almak için bankaya verilen 3 yıllık taahhüdün bozulması halinde, promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevme (gün esası) göre geri alınıyor.