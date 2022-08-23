Bu ayın sonuna kadar geçerli! Emeklilere az önce duyuru yapıldı! Hesabınıza maaşa ek 8.250 TL yatacak

SGK ve Bağkur'lu emekliler için verilen promosyon tutarlarında özel bankalar muslukları açmış durumda. Daha önce 1.500 ve 2.000 TL olan emekli promosyon paraları şimdilerde maaşa ek 8.250 TL'ye kadar çıkmış durumda. Bu bağlamda emekliler, en yüksek promosyonu veren bankaların arayışına girdiler. Bu yüzden En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangileri? 8.250 TL promosyon veren bankalar hangileridir? Soruları merak ediliyor.