Bu ayın sonuna kadar geçerli! Emeklilere az önce duyuru yapıldı! Hesabınıza maaşa ek 8.250 TL yatacak

SGK ve Bağkur'lu emekliler için verilen promosyon tutarlarında özel bankalar muslukları açmış durumda. Daha önce 1.500 ve 2.000 TL olan emekli promosyon paraları şimdilerde maaşa ek 8.250 TL'ye kadar çıkmış durumda. Bu bağlamda emekliler, en yüksek promosyonu veren bankaların arayışına girdiler. Bu yüzden En yüksek emekli promosyon veren bankalar hangileri? 8.250 TL promosyon veren bankalar hangileridir? Soruları merak ediliyor.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
AKBANK 7 BİN TL PROMOSYON VERİYOR!
0-1499 TL maaş alan vatandaşlara AKBANK, 4.650 TL promosyon veriyor.
1.500 TL – 2.499TL maaş alan vatandaşlara AKBANK: 5.800 TL promosyon verirken, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara da 7.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.
ING 8.250 TL EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ!
3 senelik zamanınca diğer bir bankaya maaşı taşımama taahhüdü ve diğer bir hizmet zorunluluğu olmadan aylık tutarı 1500 TL'ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL'nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon ödemesi alıyor.