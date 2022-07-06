SGK duyurdu! Emeklilik tarihinin 5 yıl öne çekilmesi mümkün! Emeklilikte yeni formül müjdesi geldi! 1999 öncesi sigorta girişi olanlar...

Çoğu vatandaşın ihmal ettiği bu yöntemler emeklilik tarihini öne çekmek isteyenlere büyük üstünlük sağlıyor. Peki erken emekli olmak amacıyla hangi yöntemler uygulanabilir? İşte erken emeklilikte saklı kalmış o detaylar…
SGK Girişi 1999 Öncesi Olanlar Bir Adım Önde
Türkiye'de alakalı SGK yasa ve yönetmeliklerine göre emeklilik bağlamında aranan esas koşul sigorta başlangıç tarihi, yaş ve sigortalılık süresidir. Fakat birtakım çalışanlar amacıyla bu koşulların değişik uygulamalar ile esnetilmesi sağlanıyor. Erken emeklilik amacıyla bilhassa SGK giriş tarihleri 8 Eylül 1999 tarihi evvel olan vatandaşların 15 senelik sigorta zamanını karşılamaları ve 3600 prim gününü tamamlamaları ile erken emeklilik fırsatından yararlanması sağlanmaktadır.
Söz hususu tarihlerde sigorta başlangıcı tespit edilen vatandaşların yanı sıra 31 Aralık 2011 tarihinden evvel sigortalı olup, 15 senelik sigorta zamanını tamamlayan ve 3600 gün primi dolduranlar erken yaşta emekli olabilecek. Bu uygulamalar ile erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emeklilik hakkından yararlanabiliyor.