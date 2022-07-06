SGK duyurdu! Emeklilik tarihinin 5 yıl öne çekilmesi mümkün! Emeklilikte yeni formül müjdesi geldi! 1999 öncesi sigorta girişi olanlar...

Fiili Hizmet Süresi İle Erken Emekli Olunabilir

Erken emeklilik hakkı SGK Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında çoğu meslek takımlarında çalışan vatandaşların yararlanabildiği bir başka hak olarak ilgi çekiyor. Yıpranma payı olarak da tanınan bu hak çoğu iş kolunu kapsamaktadır. Sektörlerine göre değişmekle eş güdümlü bilhassa ağır işlerde çalışanların 180 gün kazanç elde etmeleri sağlanmaktadır.

Kurşun ve arsenik işleri, cam fabrika ve atölyeleri, çimento fabrikaları, demir çelik fabrikaları, asit üretim tesitleri, TSK çalışanları, güven ve MİT mensupları, basın ve gazetecilik mesleğinde vazife yapanlar vb. çoğu takım bu kapsamda yer almaktadır.