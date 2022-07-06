1800 prim günü dolduysa bu haktan yararlanılacak! Erken emeklilikte gözden kaçan detay! SGK başvuruları devam ediyor!

Erken emekli olma hayalleri kuranlar SGK'nın çoğu habersiz. SGK bağlamında erken emekli olmak isteyenler amacıyla 1800 prim günü ile erken emeklilik hakkı tanınıyor. Fakat alakalı yasa ve yönetmeliklere göre bu haktan yalnızca belirli vatandaşlar faydalanıyor.