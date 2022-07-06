SGK’lı emekliye maaş desteği geldi! En düşük emekli maaşı alanlar da yararlanıyor! İşte emekliye ek ödemede yeni oranlar!

Geri ödeme şartu ya da ek şart aranmadan verilebilecek destekler maaşlara hemen yansıtılacak. Sadece SGK emeklisi kişilerin yararlanabildiği ek ödemeler kapsamında en düşük emekli maaşı alanların da yararlanması da olası duruma getirildi. Peki emekliye nakit ödemesi ne vakit yapılacak? İşte emekli maaşına ek ödemelerde son durum…