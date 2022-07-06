SGK'lı emekliye maaş desteği geldi! En düşük emekli maaşı alanlar da yararlanıyor! İşte emekliye ek ödemede yeni oranlar!
Emekliye geçim desteği sağlayacak ek ödemeler bankalar doğrultusundan yapılmaya devam ediyor. Emekli maaşına ek olarak sunulacak destekler kapsamında 750 TL'den 3 bin liraya kadar ödeme alabilmek olası duruma geldi. Genellikle son dönemde çoğalan nakit gereksinimleri bağlamında emeklilerinin bu ek ödeme avantajlarından yararlanarak çoğu hususta destek alması sağlanacak.
Geri ödeme şartu ya da ek şart aranmadan verilebilecek destekler maaşlara hemen yansıtılacak. Sadece SGK emeklisi kişilerin yararlanabildiği ek ödemeler kapsamında en düşük emekli maaşı alanların da yararlanması da olası duruma getirildi. Peki emekliye nakit ödemesi ne vakit yapılacak? İşte emekli maaşına ek ödemelerde son durum…
Emekli Maaşına En Az 750 TL
Kamu bankaları üzerinden emekli maaşına ek olarak ödemeler devam ediyor. 2022 senesinde emekli maaş zammının belli olmasının sonrasında Emekli Sandığı, SSK ve Bağ Kur emeklisinin geçim desteği ve ikramiyelerden ne ölçüde yararlanacakları da açıklandı.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden maaşlarını alanlar ise en düşük emekli maaşına da söz hususu destek ödemesinden yararlanabilecek.