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SGK'lı emekliye maaş desteği geldi! En düşük emekli maaşı alanlar da yararlanıyor! İşte emekliye ek ödemede yeni oranlar!

Emekliye geçim desteği sağlayacak ek ödemeler bankalar doğrultusundan yapılmaya devam ediyor. Emekli maaşına ek olarak sunulacak destekler kapsamında 750 TL'den 3 bin liraya kadar ödeme alabilmek olası duruma geldi. Genellikle son dönemde çoğalan nakit gereksinimleri bağlamında emeklilerinin bu ek ödeme avantajlarından yararlanarak çoğu hususta destek alması sağlanacak.

takvim.com.tr
06.07.2022 11:09 - Son Güncelleme: 06.07.2022 11:09
SGK’lı emekliye maaş desteği geldi! En düşük emekli maaşı alanlar da yararlanıyor! İşte emekliye ek ödemede yeni oranlar!

Geri ödeme şartu ya da ek şart aranmadan verilebilecek destekler maaşlara hemen yansıtılacak. Sadece SGK emeklisi kişilerin yararlanabildiği ek ödemeler kapsamında en düşük emekli maaşı alanların da yararlanması da olası duruma getirildi. Peki emekliye nakit ödemesi ne vakit yapılacak? İşte emekli maaşına ek ödemelerde son durum…

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SGK’lı emekliye maaş desteği geldi! En düşük emekli maaşı alanlar da yararlanıyor! İşte emekliye ek ödemede yeni oranlar!

Emekli Maaşına En Az 750 TL

Kamu bankaları üzerinden emekli maaşına ek olarak ödemeler devam ediyor. 2022 senesinde emekli maaş zammının belli olmasının sonrasında Emekli Sandığı, SSK ve Bağ Kur emeklisinin geçim desteği ve ikramiyelerden ne ölçüde yararlanacakları da açıklandı.

SGK’lı emekliye maaş desteği geldi! En düşük emekli maaşı alanlar da yararlanıyor! İşte emekliye ek ödemede yeni oranlar!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden maaşlarını alanlar ise en düşük emekli maaşına da söz hususu destek ödemesinden yararlanabilecek.

SGK’lı emekliye maaş desteği geldi! En düşük emekli maaşı alanlar da yararlanıyor! İşte emekliye ek ödemede yeni oranlar!

Üç kamu bankası doğrultusundan 750 TL'ye varan oranlarla verilebilecek ödemeden yararlanmak bağlamında 3 yıllığına emekli maaşını taşımış olma koşulu dışında başka bir koşul bulunmuyor.

SGK’lı emekliye maaş desteği geldi! En düşük emekli maaşı alanlar da yararlanıyor! İşte emekliye ek ödemede yeni oranlar!

1.500 TL ve altında emekli maaşları amacıyla 500 TL verdiği destek, 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara özel 750 TL'ye kadar çıkarılmıştır.

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