1261 günü tamamladığınız an avantaj size geçecek! 1261 gün detayını kimse bilmiyor! Emeklilikte son 7 yıl kuralı...

Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bağ-Kur'a nazaran daha çok maaş alma imkânınız oluyor. Prim koşulu da düşüyor. 7 ve 3.5 yıl kavramları takvim senesini değil, prim ödenen gün adetlerini ifade ediyor. Yani emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yılnin, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geride bıraktığımız 7 yıl olarak anlaşılması gerekiyor. Eşitlik halinde son kurum belirleyici oluyor.

1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanların da bütün çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha çok prim ödenmişse, orası emekliliği belirliyor.