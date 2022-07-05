1261 günü tamamladığınız an avantaj size geçecek! 1261 gün detayını kimse bilmiyor! Emeklilikte son 7 yıl kuralı...

Emeklilikte yüksek maaş alabilmek isteyenler bağlamında resmen yeni bir fırsat doğdu. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan bütün emeklilerin yararlanabildiği söz hususu program kapsamında emekli aylıklarını arttırmak olası duruma geliyor. Çalışma hayatında farklı sigorta kollarında yer almış kişilerin emeklilik döneminde herhangi bir sorun yaşamamaları için emeklilik öncesinde hizmet birleştirme uygulamasına başvurması gerekmektedir.
Emekli Maaşını Artıracak Formül!
Emekli maaşını artıracak görülmemiş bir ayrıntı resmen yüzünü güldürdü. Emekli maaşıyla ay sonunu getirmekte zorlanan çok sayıda vatandaş ortaya çıkan emekli aylıklarını artıracak detayları araştırmaya başladı. Çalışanların son senelerde hizmetlerini toplamaları durumunda daha yüksek maaş alma hakkı kazanması sağlanıyor. Hizmet birleştirme tekniği yardımıyla SGK doğrultusundan emeklilik gününün de 3 bin güne kadar aşağı çekilmesi de sağlanıyor.
Emekli olmadan önceki tarihten son 7 senenin yarsından bir çoğu olan 1261 gün çalışma statüsü gerçekleşmişse şayet emeklilik statüsünün de değişmesi sağlanmaktadır. Mesela Bağ Kurlu olarak 10 sene çalışan bir vatandaşın emekliliğine 1261 gün kala, SSK'lı olarak çalışmaya başlaması durumunda söz hususu kurumdan emekli olması olası duruma getirilmiştir. Bu sayede yurttaşların emekli olduklarında daha yüksek maaş almaları da sağlanmaktadır. Fakat burada ilgi edilmesi gereken ana neden son 7 sene olarak ifade edilen öğenin sigortalı olarak geride bıraktığımız seneler olarak algılanması son derece önemlidir.