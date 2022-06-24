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    • SGK
    • 25.06.2022 09:13
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    • 25.06.2022 09:13
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    SGK otomatik maaş bağlayacak! 10 yıl 3600 gün primi olan emekli olabilir! Her şey komple değişti!

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş haddiyle emeklilik kapsamında 10 sene çalışma süreci olan birtakım vatandaşlara yaş haddinden emeklilik veriliyor. Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için lüzumlu olan prim ödeme miktarını dolduramamış yani yeteri kadar çalışamamış vatandaşlara sağlanan bir haktır. Prim gün adedi yetmeyen ve bu amaçla emekli olamayan fakat yaşı nedeniyle prim ödeme gün miktarını tamamlama olanağı kalmamış vatandaşlar yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir.

    takvim.com.tr
    10 yıl 3600 gün primi olan emekli olabilir! SGK otomatik maaş bağlayacak!

    SGK otomatik maaş bağlayacak! Her şey komple değişti! Emekli olmak bağlamında şartlar bellidir. Bu kapsamda, yaş şartı, prim ve sigorta gün sayısı önemlidir. Çalışan vatandaşların emekli olabilmeleri için, bazı şartları yerine getirmeleri gerekir. Son senelerde işe girenler bütün şartlar aynı olsa da SGK içeriğinde oluşturulan düzenlemeler bağlamında 2008'den evvel işe başlayanlar için bütün şartlar değişiklik gösteriyor. Prim gününü tamamlayamayan ve tamamlama olanağı olmayan vatandaşlar bağlamında yaştan emekli olma olanağı sunuluyor.

    10 Yılı Tamamlayanlar İçin Emeklilik Müjdesi!

    On senesini tamamlayarak emekli olmak isteyenler bağlamında formül biraz farklı. Çalışamayacak hale gelenler ve 1800 gün prim ödeyenler amacıyla geçerlidir. İşe girilmesinin sonrasında lüzumlu gün primini ödemiş olan sağlık problemleri sebebiyle çalışma günü kaybı yaşarsa yaş şartı aranmadan emekli edilebilirler. Bu uygulamada sağlık raporu istenir ve söz konusu olan raporda yüzde altmış oranında bir tespit önemlidir.

    Sigorta Başlangıcı 2000 Sonrası Olanlar

    İlk işine giriş tarihi 1999 yılların Ekim ayı sonrasında olan, 2000 yılı ve sonrası kişiler için altmış ve altmış beş yaş koşulu olmak üzere erken pirim ödeyerek emekli olmak mümkündür. Bu formülle çalışanların prim gün sayısı eksiklikleri var ise yaş haddi bağlamında emekli olabilirler. Bu vatandaşlar 4500 gün primiyle emekli olabilir. Formülde yirmi beş yıllik sigortalılık gün koşulu vardır. İlk prim ödemelerini 2008 yılının Mayıs ayı ardından yapanlar yaş haddiyle 5400 gün prim koşuluyla emekli olabilir. Burada da yirmi beş yıl sigortalılık gün koşulu bulunuyor.

        2008 Sonrası İlk SGK Primini Ödeyenler

        2008 senesinden sonra işe girenler bağlamında emeklilik şartları 7200 prim gün ödemesi - 25 sene çalışma sürecidir.

        Emeklilik İçin Şartlar Hesaplanmalı

        Çalışanların evvel normal emeklilik amacıyla lüzumlu şartları hesaplamaları, daha sonra yaştan emeklilik konusu ile ilgili bilgi almaları çok önemli. Belirli bir yaşın üzerindeki vaatndaşlar bağlamında bazı durumlarda çalışmaya devam etmek yerine yaşı bekleyerek daha düşük primle emekli olmak mantıklı olabilir. Genellikle yurtdışı borçlanmasıyla emeklilikte yaştan emekli olmak daha az borçlanma yapılması manasına gelir.
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