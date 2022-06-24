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Haberler Trend Her şey netleşti! Son dakika: 3 bin 68 lira ve 8 bin 560 TL müjdesi! Temmuz'da en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar?

Her şey netleşti! Son dakika: 3 bin 68 lira ve 8 bin 560 TL müjdesi! Temmuz'da en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar?

Temmuz ayına sayılı günler kala emekli ve memurun alacağı zam oranları yakından takip edilmeye devam ediyor. Temmuz'da en düşük memur ve emekli maaşının ne kadar olacağı ise merak konusu oldu. Mevcut verilere göre milyonlarca memurun maaşında da artışa gidilecek. 6 bin 341 lira olan en düşük memur maaşının, Temmuz ayında yapılacak zam sonrasında 8 bin 560 TL'ye yükselmesi bekleniyor. 2022 Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı kapsamında Haziran ayı enflasyon verileri 4 Temmuz'da açıklanacak. Açıklamayı takip eden ay içinde zamlı maaşlarında verilmesi bekleniyor.

takvim.com.tr
24.06.2022 09:06 - Son Güncelleme: 24.06.2022 09:06
Her şey netleşti! Son dakika: 3 bin 68 lira ve 8 bin 560 TL müjdesi! Temmuz’da en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre emekli ve memur maaşlarında yapılacak zam oranları da netlik kazandı. Temmuz ayında açıklanacak 6 aylı enflasyon rakamlarına göre yapılacak zam oranları belli olacak. Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise yüzde 40 oranına işaret etti. Pek, 2022 Temmuz emekli ve memur maaşları zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar

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Her şey netleşti! Son dakika: 3 bin 68 lira ve 8 bin 560 TL müjdesi! Temmuz’da en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar?

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından netleşen 5 aylık rakamların ardından, sadece son bir veri kaldı. Şu anda bile en düşük zam oranı %35 olarak görülüyor.

Her şey netleşti! Son dakika: 3 bin 68 lira ve 8 bin 560 TL müjdesi! Temmuz’da en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar?

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yüzde 40'lara varan bir dokunuş yapılacağını açıklamasının ardından yeni hesaplamalar da yapılmaya başladı.

Her şey netleşti! Son dakika: 3 bin 68 lira ve 8 bin 560 TL müjdesi! Temmuz’da en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar?

Sadece Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre bile yüzde 35'lik bir zam net görünüyor. Bu rakamlara göre en düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 289 TL'den, 5 bin 790 liraya yükselecek.

Her şey netleşti! Son dakika: 3 bin 68 lira ve 8 bin 560 TL müjdesi! Temmuz’da en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar?

2000 öncesi SSK emeklisi maaşlarında ise 5 aylık enflasyon verilerine bakılarak 3 bin 93 liradan, 4 bin 467 liraya bir artış görülüyor.

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