Her şey netleşti! Son dakika: 3 bin 68 lira ve 8 bin 560 TL müjdesi! Temmuz'da en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar?
Temmuz ayına sayılı günler kala emekli ve memurun alacağı zam oranları yakından takip edilmeye devam ediyor. Temmuz'da en düşük memur ve emekli maaşının ne kadar olacağı ise merak konusu oldu. Mevcut verilere göre milyonlarca memurun maaşında da artışa gidilecek. 6 bin 341 lira olan en düşük memur maaşının, Temmuz ayında yapılacak zam sonrasında 8 bin 560 TL'ye yükselmesi bekleniyor. 2022 Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı kapsamında Haziran ayı enflasyon verileri 4 Temmuz'da açıklanacak. Açıklamayı takip eden ay içinde zamlı maaşlarında verilmesi bekleniyor.
24.06.2022 09:06 - Son Güncelleme: 24.06.2022 09:06
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre emekli ve memur maaşlarında yapılacak zam oranları da netlik kazandı. Temmuz ayında açıklanacak 6 aylı enflasyon rakamlarına göre yapılacak zam oranları belli olacak. Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise yüzde 40 oranına işaret etti. Pek, 2022 Temmuz emekli ve memur maaşları zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar