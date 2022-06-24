Ve netleşti! SGK ve Bağkur’lulara 750 TL karşılıksız yatıyor! Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank düğmeye bastı!

İşte kamu bankaları doğrultusundan düzenlenmiş olan ek ödeme kampanyalarının ayrıntıları…

Kamu bankalarından olan Vakıfbank, Halk Bankası ve Vakıfbank, yeni dönemde hem emekli müşteri adetlerini çoğaltmak hem de bu vesile ile de emekli kişilerin nakit gereksinimlerine destek olmak hedefi ile promosyon kampanyası düzenlediklerini duyurdular.