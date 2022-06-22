Kurban öncesi 4.750 TL yatacak! Maaşı 2.500, 2,900, 3.500 TL olan emeklilere müjde! SSK, Bağkur, 4C'liler ATM'den bugün bile alabilir!
SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında SGK emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 4.000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapılacak. Ek koşul ve geri ödeme şartının aranmadığı nakit ödemeleri için 31 Temmuz son tarih olarak belirlendi. 3.500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon ile emeklilerin artan nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın öncesinde de verilmeye devam eden emekli promosyonu, ayrıca emekli maaşını taşıyanların daha birçok avantajdan da yararlanmasına imkan vermektedir. Perki, hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor? En yüksek promosyon ödemesi veren hangi banka? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Türkiye'de bankacılık sektörünün önde gelen kurumları, emekli maaşını taşıyarak maaş tutarına göre vatandaşların en yüksek nakit ikramiye ödülünden yararlanmasına imkan vermektedir. 3.500 TL - 4.000 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon ile emeklilerin artan nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın öncesinde de verilmeye devam eden emekli promosyonu, ayrıca emekli maaşını taşıyanların daha birçok avantajdan da yararlanmasına imkan vermektedir. İşte 2022 banka banka emekli promosyon ödemeleri...
4.750 TL'ye Varan Nakit Promosyon Fırsatı!
Emekli maaşını ING Bank'a taşıyanların avantajlı nakit promosyon fırsatlarından yararlanması sağlanmaktadır. 3.500 TL'ye varan ek koşulsuz promosyonun yanı sıra emekli tanıdığını da getireler için toplamda 1.250 TL'ye varan nakit promosyon kazanma şansı sağlanmaktadır.
ING Bank Emekli Promosyon Oranları Ne Kadar?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında yapılan anlaşma kapsamında ING Bank tarafından da yüksek oranda promosyon ödemelerine başlandı. Emekli maaş müştersini artırmak için cazip tekliflerini duyuran ING Bank, yüksek oralara sahip promosyon olanakları ile dikkat çekiyor. ING Bank emekli promosyon oranları ise maaş tutarına göre farklılık göstermektedir. Promosyon ödeme oranları kısaca şöyledir: