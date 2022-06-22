Kurban öncesi 4.750 TL yatacak! Maaşı 2.500, 2,900, 3.500 TL olan emeklilere müjde! SSK, Bağkur, 4C'liler ATM'den bugün bile alabilir!

Türkiye'de bankacılık sektörünün önde gelen kurumları, emekli maaşını taşıyarak maaş tutarına göre vatandaşların en yüksek nakit ikramiye ödülünden yararlanmasına imkan vermektedir. 3.500 TL - 4.000 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon ile emeklilerin artan nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın öncesinde de verilmeye devam eden emekli promosyonu, ayrıca emekli maaşını taşıyanların daha birçok avantajdan da yararlanmasına imkan vermektedir. İşte 2022 banka banka emekli promosyon ödemeleri...