SGK’ya bu yazıyı gönderenler 6 yıl erken emekli olacaklar! 6 yıl erken emeklilik müjdesi! İşte ilgili dilekçe

Emeklilik bekleyenlere 6 yıl müjdesi geldi. Erken emekli olma olanağı bulunuyor. Emeklilik amacıyla belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Fakat yasalarda daha erken emekli olmak amacıyla düzenlenmiş faydalar da bulunuyor. İşte sizi erken emekli edecek o formül... 6 yıl erken emekli olmak ister misiniz? Üstelik oldukça avantajlı fırsatlara sahip olmak ister misiniz? O zaman mutlaka yazımızı okuyun! İşte merak ettiğiniz bütün ayrıntılar!
6 Sene Erken Emekli Olursunuz!
Kadın çalışanlar amacıyla çocukları üzerinden prim kazanma olanağı bulunuyor. Bu olanak 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 sene kazandırıyor. Böylece yaşı ve senesi dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 sene erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan evvel doğmuş olması.
Hizmet Birleştirerek Erken Emekli Olmak
Her çalışan amacıyla emeklilik hesabı yapar iken bütün hizmetler hesaba katılmaktadır. Fakat bu hal amacıyla hizmet birleştirmesi işlemi işlemektedir.
Bu yöntem bağlamında kurumlar arası bütün çalışmalar birleştiriliyor. Böylece emekli olunacak kurumun kendisi de belirleniyor. Bir çalışan çoğu yerde çalışabilir. Hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu hem de Emekli Sandığı'na bağlı olabilir. Prim günleri buraya bağlı çalışmaların bütününü oluşturur. Bütün bu çalışmalar, askerlik ve doğum gibi borçların birleşmesiyle elde ediliyor. Böylece hizmet birleştirme işlemi uygulanıyor.