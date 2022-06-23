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    • Ekonomi
    • 24.06.2022 09:11
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    • 24.06.2022 09:11
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    0 faiz ve 120 ay vade ile kendi evinizin sahibi olacaksınız! Bunu kimse bilmiyordu! SGK'ya başvur Ziraat Bankası'ndan anında al!

    SGK her sene bulunduğu gibi bu sene da hak sahiplerini bağlamında faizsiz konut kredisi kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İşte SGK'nın birtakım vatandaşlar içinde yer alan hak sahiplerine özel olarak geliştirmiş bulunduğu faizsiz konut kredisi kampanyasına dair ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    0 faiz ve 120 ay vade ile kendi evinizin sahibi olacaksınız!

    Ülkemizin en itimat edilir kamu kurumlarından birisi olan SGK, tespit ettiği şartlar içinde yer alan vatandaşlara faizsiz konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. SGK'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan faizsiz konut kredisi kampanyasının üst limiti, 241 bin TL olarak belirlendi. Bu yıl üst tutarı güncelleyen SGK hizmet kapsamında 120 ay vade imkanının tanınacağını da bildirdi.

    SGK Faizsiz Konut Kredisi Kampanyası

    Geliştirdiği hizmetler, toplumun her kesimi için düzenlediği kampanyalar ve yaptığı ödemeler yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olan SGK, yeni dönemde çoğalan konut fiyatlarına rağmen faizsiz konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, alakalı hizmetinden kimlerin yararlanabileceğine dair detaylı bilgi verirken, hizmete dair mali bilgileri de paylaştı.

    SGK'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan faizsiz konut kredisi kampanyasının üst limiti, 241 bin TL olarak belirlendi. Bu yıl üst tutarı güncelleyen SGK hizmet kapsamında 120 ay vade imkanının tanınacağını da bildirdi.

        SGK Faizsiz Konut Kredisi Kampanyasının Ayrıntılarını Verdi

        SGK, geliştirmiş bulunduğu sıfır faizli konut kredisi kampanyasından kimlerin yaralanabileceğini ve söz hususu hizmet karşılığında hesaplanan aylık taksit ödemesi tutarlarının nasıl tahsil edileceğine dair ayrıntıları paylaştı.


        SGK, faizsiz konut kredisi kapsamında nakit desteği alan kişilerin taksit ödemelerini, maaşlarından oluşturulan 4'te 1'lik kesinti ile tahsil edeceğini açıkladı. Aylığı kesilmiş olan ve adlarına müşterek kredi açılmış olan yetimlerden ise tahsil edilen aylığın 4'te 1'inin yüzde 25 fazlasının, taksit ödemesi olarak alınacağı bilgi kapasitesi paylaşıldı. Söz hususu faizsiz konut kredisi hizmetinden yaralanabilecek olan hak sahipleri ise şu şekilde belirlendi:

        · 15 Temmuz gazileri

        · Vazife ve savaş malulleri

        · Devletten dul ya da yetim aylığı alanlar

        SGK'nın Faizsiz Konut Kredisi Kampanyasına Nereden Başvuru Yapılır?

        SGK bağlamında tasarlanmış olan 241 bin TL üst limitli, 120 ay vadeli ve yüzde 0 faizli konut kredisi kampanyasına, Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile müracaat yapılabilmektedir. Banka şubelerine yapılacak olan faizsiz konut kredisi müracaatları sırasında kimlik kartlarının ve SGK'dan alınan hak sahipliği evrakının ibraz edilmesi zorunludur.
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        Haberler Ekonomi 0 faiz ve 120 ay vade ile kendi evinizin sahibi olacaksınız! Bunu kimse bilmiyordu! SGK'ya başvur Ziraat Bankası'ndan anında al!
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