0 faiz ve 120 ay vade ile kendi evinizin sahibi olacaksınız! Bunu kimse bilmiyordu! SGK'ya başvur Ziraat Bankası'ndan anında al!

Ülkemizin en itimat edilir kamu kurumlarından birisi olan SGK, tespit ettiği şartlar içinde yer alan vatandaşlara faizsiz konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. SGK'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan faizsiz konut kredisi kampanyasının üst limiti, 241 bin TL olarak belirlendi. Bu yıl üst tutarı güncelleyen SGK hizmet kapsamında 120 ay vade imkanının tanınacağını da bildirdi.