0 faiz ve 120 ay vade ile kendi evinizin sahibi olacaksınız! Bunu kimse bilmiyordu! SGK'ya başvur Ziraat Bankası'ndan anında al!

Ülkemizin en itimat edilir kamu kurumlarından birisi olan SGK, tespit ettiği şartlar içinde yer alan vatandaşlara faizsiz konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. SGK'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan faizsiz konut kredisi kampanyasının üst limiti, 241 bin TL olarak belirlendi. Bu yıl üst tutarı güncelleyen SGK hizmet kapsamında 120 ay vade imkanının tanınacağını da bildirdi.
SGK Faizsiz Konut Kredisi Kampanyası
Geliştirdiği hizmetler, toplumun her kesimi için düzenlediği kampanyalar ve yaptığı ödemeler yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olan SGK, yeni dönemde çoğalan konut fiyatlarına rağmen faizsiz konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, alakalı hizmetinden kimlerin yararlanabileceğine dair detaylı bilgi verirken, hizmete dair mali bilgileri de paylaştı.
SGK'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan faizsiz konut kredisi kampanyasının üst limiti, 241 bin TL olarak belirlendi. Bu yıl üst tutarı güncelleyen SGK hizmet kapsamında 120 ay vade imkanının tanınacağını da bildirdi.