SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere 5.000 TL ve 100.000 TL tek tık ile yatıyor! Vatandaş dört köşe! Son gün uyarısı yapıldı!
Türkiye'nin en önemli kamu bankalarından birisi olan Halk Bankası, geliştirmiş olduğu kredi kampanyalarının arasına iki yeni kampanya daha eklediğini duyurdu. Söz konusu yeni kampanyaların yalnızca emekli maaşını banka bünyesinden alan müşteriler için geçerli olduğu belirten banka, ilgili detayları paylaştı.
Kamu kurumlarından birisi olan Halk Bankası, artan nakit ihtiyaçları karşısında maaşları ay bitmeden eriyen emekli vatandaşlara, iki ayrı başlık altında ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte Halk Bankası'nın emekli müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyalarının ayrıntıları
Halk Bankası'ndan Emeklilere Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi 2022
Halk Bankası emekli müşterileri için geliştirmiş olduğu mutlu emekli ihtiyaç kredisi kampanyasının üst limitini 100 bin TL, azami vade sayısını 36 ay olarak duyurdu.
Halk Bankası'ndan Emeklilere Emekli Mini İhtiyaç Kredisi 2022
Halk Bankası, yeni dönemde geliştirmiş olduğu mutlu emekli ihtiyaç kredisi kampanyasına ek olarak bir emekli kredisi kampanyası daha geliştirdiğini açıkladı.