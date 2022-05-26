125.000 TL hesaplara yatıyor! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere görülmemiş müjde verildi! İşte tüm detaylar

Türkiye'nin en önemli kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, yeni dönemde nakit ihtiyaçları artan ve bu sebepten ötürü de gündelik hayat akışı içerisinde birçok problem ile karşılan vatandaşlara, ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası hizmeti sunacağını açıkladı. İşte Vakıfbank'ın ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyasının ayrıntıları