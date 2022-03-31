Başvurmayan çok pişman olur! Bu grupta yer alıyorsanız EYT'yi beklemenize gerek yok! Bugün anında emekli olabilirsiniz!

Bugün emekli olabilirsiniz! Kadın çalışanların daha erken emekli olabilmeleri amacıyla devlet doğrultusundan destek sağlanıyor. Böylece kadınların iş hayatında daha çok yer alması hedefleniyor. Bu anlamda başkasının sürekli bakımına gereksinim duyan ağır engelli çocuğu olan bayanların da erken emeklilik imkanı bulunuyor. Çocuğun bakımını üstlenen kadınların primi çoğalırken, emeklilik yaşı da öne çekiliyor. Bu haldeki kadınların 1 Ekim 2008 ardından çalıştıkları her gün, 1.25 gün olarak hesaplanıyor.
1 Ekim 2008'den sonra
Çocuğun bakımını üstlenen kadınların primi artarken, emeklilik yaşı da öne çekiliyor. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan bayanlara tanınmış bu haktan SSK, Bağkur, Tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor
Evlat edinme
Sadece biyolojik annelerin değil, evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Kadın sigortalılar, evlat edindikleri 2 yaşını geçmeyen çocukları amacıyla doğum borçlanması yapabiliyor. Borçlanma, evlat edinilen tarihten başlıyor. Öte yandan, doğum yaptıktan sonra çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması hakkına sahip.
Staj başlangıcı
Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı ve stajda geride bıraktığımız süreler öneme alınmıyor. Ama doğum borçlanmasında bu süreler geçerli. Bu yüzden anneler şayet stajın başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanabiliyor.
Memur ve esnaf anne
Daha evvel yalnızca SSK'lıların yararlandığı bu hak, memur ve esnaf annelere de tanındı. 2 olan doğum borçlanması sınırı da 3 çocuğa çıkartıldı. Buna göre; sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor. Her çocuk amacıyla 720 gün kazanılıyor. 3 çocuk amacıyla doğum borçlanması yapanlar, 2 bin 160 gün yani 6 sene prim kazanabiliyor