Dikkat! 15 yıllık primle emeklilik mümkün SGK 2022 tablosunda kendi durumunuza bakın! 55 yaşında emeklilik...
Türkiye'de her geçen gün emeklilikle ilgili yeni detaylar ve bilinmeyen formüller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle çalışma hayatını erken yaşlarda sonlandırarak emekliliğin keyfini doya doya yaşamak isteyen çok sayıda vatandaş nasıl erken emekli olabileceğini araştırmaya başladı. 15 yıl çalışarak emekli olma konusunda ise bilinmeyen detayların ortaya çıkması birçok kişiyi heyecanlandırdı. 3.600 prim şartını yerine getiren ve 15 yıl sigortalılık süresini de tamamlayan kadın ve erkek sigortalıların erken emekli olabileceği bazı durumlar belirlendi. İşte 15 yıl çalışarak emekli olmanın formülü
31.03.2022 09:11 - Son Güncelleme: 31.03.2022 09:11
Yaş şartı söz konusu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirlenmektedir. Bu koşulları sağlayan kadın sigortalılar 50, erkek sigortalılar ise 55 yaşında emeklilik hakkını elde edebilmektedir.