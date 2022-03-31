Dikkat! 15 yıllık primle emeklilik mümkün SGK 2022 tablosunda kendi durumunuza bakın! 55 yaşında emeklilik...

Burada dikkat edilmesi gereken temel unsur ise 8 Eylül 1999 tarihine dikkat edilmesi. Bu tarihten önce sigorta başlangıcı olanlar, sigortalılık süresini tamamlaması ve 3.600 prim şartını da sağlamasının ardından yaş şartına göre emekli olabilecek.