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Dikkat! 15 yıllık primle emeklilik mümkün SGK 2022 tablosunda kendi durumunuza bakın! 55 yaşında emeklilik...

Türkiye'de her geçen gün emeklilikle ilgili yeni detaylar ve bilinmeyen formüller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle çalışma hayatını erken yaşlarda sonlandırarak emekliliğin keyfini doya doya yaşamak isteyen çok sayıda vatandaş nasıl erken emekli olabileceğini araştırmaya başladı. 15 yıl çalışarak emekli olma konusunda ise bilinmeyen detayların ortaya çıkması birçok kişiyi heyecanlandırdı. 3.600 prim şartını yerine getiren ve 15 yıl sigortalılık süresini de tamamlayan kadın ve erkek sigortalıların erken emekli olabileceği bazı durumlar belirlendi. İşte 15 yıl çalışarak emekli olmanın formülü

takvim.com.tr
31.03.2022 09:11 - Son Güncelleme: 31.03.2022 09:11
Dikkat! 15 yıllık primle emeklilik mümkün SGK 2022 tablosunda kendi durumunuza bakın! 55 yaşında emeklilik...

15 yıllık hizmet süresine sahip kişiler, 3.600 prim gününü tamamladığında emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Ancak bu durum sadece belirli kişileri kapsıyor. Eylül 1999 yılı öncesinde sigortalı olanlar ve bu kapsamda belirlenen yaş şartını da sağlayanlar erken emekli olabilecekler.

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Dikkat! 15 yıllık primle emeklilik mümkün SGK 2022 tablosunda kendi durumunuza bakın! 55 yaşında emeklilik...

Erken Emeklilik Yaşı Kaç?

15 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 3.600 prim şartını sağlayan kadın ve erkek sigortalı çalışanlar belirli durumlarda erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.

Dikkat! 15 yıllık primle emeklilik mümkün SGK 2022 tablosunda kendi durumunuza bakın! 55 yaşında emeklilik...

Burada dikkat edilmesi gereken temel unsur ise 8 Eylül 1999 tarihine dikkat edilmesi. Bu tarihten önce sigorta başlangıcı olanlar, sigortalılık süresini tamamlaması ve 3.600 prim şartını da sağlamasının ardından yaş şartına göre emekli olabilecek.

Dikkat! 15 yıllık primle emeklilik mümkün SGK 2022 tablosunda kendi durumunuza bakın! 55 yaşında emeklilik...

Yaş şartı söz konusu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirlenmektedir. Bu koşulları sağlayan kadın sigortalılar 50, erkek sigortalılar ise 55 yaşında emeklilik hakkını elde edebilmektedir.

Dikkat! 15 yıllık primle emeklilik mümkün SGK 2022 tablosunda kendi durumunuza bakın! 55 yaşında emeklilik...

Diğer tüm şartların da sağlanması halinde bu kişilerin emekli olmak için başvuru yapmaları mümkündür.

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