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Haberler Ekonomi Maaşlara ek olarak 1.750 TL, 2.500 TL, 2.750 TL anında hesaplara yatıyor! Almak için başvuru yapmanız yeterli

Maaşlara ek olarak 1.750 TL, 2.500 TL, 2.750 TL anında hesaplara yatıyor! Almak için başvuru yapmanız yeterli

Milyonlarca emekli bankaların SGK emekli maaş ödemeleri avantajlarından yararlanmaya devam ediyor. 2022 yılında en düşük emekli maaşının 2.500 TL'ye çıkarılmasının ardından neredeyse bir emekli maaşı kadar ödeme yapmaya başlayan bankalar, 3 yıl boyunca emekli maaşını taşımayı taahhüt edenlere ödemelerini anında yapıyor. Türkiye'nin önde gelen bankalarından duyurulan yeni promosyon oranları sayesinde emekli vatandaşların maaşına ek geri ödemesiz promosyon desteğinden yararlanması sağlanacak. Akbank, Yapı Kredi, Kuveyt Türk ve İş Bankası emekli promosyon oranları güncellendi. İşte detaylar

takvim.com.tr
31.03.2022 09:18 - Son Güncelleme: 31.03.2022 09:18
Maaşlara ek olarak 1.750 TL, 2.500 TL, 2.750 TL anında hesaplara yatıyor! Almak için başvuru yapmanız yeterli

Bankaların 2022 emekli promosyon oranları dikkat çekmeye devam ediyor. Emekli maaşını ek koşul olmadan artırmak isteyenlerin kolaylıkla yararlanabilecekleri promosyon fırsatlarının yanı sıra birçok banka emeklilere özel ayrıcalıklı bankacılık ürün ve hizmetleri sunmaya da devam ediyor.

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Maaşlara ek olarak 1.750 TL, 2.500 TL, 2.750 TL anında hesaplara yatıyor! Almak için başvuru yapmanız yeterli

En Yüksek Emekli Promosyonu Hangi Bankada?

Emekli maaşını 3 yıllığına taşımayı taahhüt edenlere bankalardan yüksek oranda nakit promosyonu ödemeleri yapılmaya devam ediyor.

Maaşlara ek olarak 1.750 TL, 2.500 TL, 2.750 TL anında hesaplara yatıyor! Almak için başvuru yapmanız yeterli

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılan anlaşma kapsamında emeklilerin yararlanabildiği promosyon ödemeleri, emekli maaşına ek destek arayanlar için avantajlar sağlamaya devam ediyor.

Maaşlara ek olarak 1.750 TL, 2.500 TL, 2.750 TL anında hesaplara yatıyor! Almak için başvuru yapmanız yeterli

Bankaların güncel en yüksek emekli promosyon oranları ise şöyle:

  • TEB 2.750 TL
  • Akbank 2.500 TL
  • ING Bank 2.500 TL
Maaşlara ek olarak 1.750 TL, 2.500 TL, 2.750 TL anında hesaplara yatıyor! Almak için başvuru yapmanız yeterli
  • Denizbank 1.750 TL
  • Türkiye İş Bankası 2.000 TL
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