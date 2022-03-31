Maaşlara ek olarak 1.750 TL, 2.500 TL, 2.750 TL anında hesaplara yatıyor! Almak için başvuru yapmanız yeterli
Milyonlarca emekli bankaların SGK emekli maaş ödemeleri avantajlarından yararlanmaya devam ediyor. 2022 yılında en düşük emekli maaşının 2.500 TL'ye çıkarılmasının ardından neredeyse bir emekli maaşı kadar ödeme yapmaya başlayan bankalar, 3 yıl boyunca emekli maaşını taşımayı taahhüt edenlere ödemelerini anında yapıyor. Türkiye'nin önde gelen bankalarından duyurulan yeni promosyon oranları sayesinde emekli vatandaşların maaşına ek geri ödemesiz promosyon desteğinden yararlanması sağlanacak. Akbank, Yapı Kredi, Kuveyt Türk ve İş Bankası emekli promosyon oranları güncellendi. İşte detaylar
31.03.2022 09:18 - Son Güncelleme: 31.03.2022 09:18
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılan anlaşma kapsamında emeklilerin yararlanabildiği promosyon ödemeleri, emekli maaşına ek destek arayanlar için avantajlar sağlamaya devam ediyor.