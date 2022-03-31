Maaşlara ek olarak 1.750 TL, 2.500 TL, 2.750 TL anında hesaplara yatıyor! Almak için başvuru yapmanız yeterli

Bankaların 2022 emekli promosyon oranları dikkat çekmeye devam ediyor. Emekli maaşını ek koşul olmadan artırmak isteyenlerin kolaylıkla yararlanabilecekleri promosyon fırsatlarının yanı sıra birçok banka emeklilere özel ayrıcalıklı bankacılık ürün ve hizmetleri sunmaya da devam ediyor.