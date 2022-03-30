1999 yılı öncesinde sigorta girişi olmak emeklilik için önemli! Erken emekli olmayı araştıranlar için gelişme! İşte şartlar ve detaylar

Sigorta girişi 1999 evveli olan vatandaşlar erken emekliliğe hak kazanabiliyor. Normal şartlarda sigorta başlangıç tarihi, vatandaşın sigortalı bulunduğu süre, bireyin yaşı ve kişi bağlamında ödenen prim miktarına bakılarak, kişiye emeklilik hakkı sunulmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan düzenlenen ve denetlenen bu hal 1999 tarihinin Eylül ayından önceki dönemde sigorta girişi olanlar amacıyla biraz daha avantajlı bir hal meydana çıkartarak erken emeklilik olanaklarının kapılarını ardına kadar açmıştır.
1999 Öncesi Sigorta Girişi Olanlar
Erken emeklilik şartlarını gerçekleştiren bireylerin emeklilik kümeleri SSK (4A), Emekli Sandığı (4C), Bağ - Kur (4B) olacak şekilde emekli olabilmektedir. Hem de 1999 senesi evveli emeklilik maaşları 1600 TL olarak belirlenmiştir.
3600 gün adedi şartını sağlayamayan ve 1999 senesi Eylül ayı evveli sigorta girişi olan vatandaşlar eksik prim ödemesini yaparak emekliliğe hak kazanabilirler. Eylül 1999 ardından emeklilik ile alakalı şartlar farklılık göstermiş olup, emeklilik şartlarına yeni bir planlama ile yaş sınırı da getirilerek yeni şart olarak eklenmiştir.