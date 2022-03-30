1999 yılı öncesinde sigorta girişi olmak emeklilik için önemli! Erken emekli olmayı araştıranlar için gelişme! İşte şartlar ve detaylar

Veya 60 yaşını bitirmiş vatandaşlar amacıyla emekli olmak amacıyla 4500 prim günü şartını sağlamak gerekliliği getirilmiştir. 2008 ve 2011 seneleri ardından ise 2 farkı alternatif tespit edilen emekliler amacıyla ilk şık 7200 prim ödenmiş ve 58 yaşını bitirmiş olmak ya da 5400 prim günü ödenmiş ve 61 yaşında olmak gerekliliği şart olarak sunulmuştur.