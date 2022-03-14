10 yıl 1800, 3600 gün şartları yaş hesabı - 1995, 2000, 2008 sonrası 4A SGK emeklilik tablosu!

Emeklilik işe giren her vatandaşın hayallerinden birisidir. Her ne kadar bugünümüzde emeklilik yaşı olabildiğince yükselmiş olsa da erken senelerde işe girmiş olanlar çok daha erken emekli olup olamayacaklarını merak etmektedir. Ne vakit emekli olacağınızı öğrenmek amacıyla internette basitçe bulabileceğiniz emeklilik yaşı hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz.
Erken Emeklilik Formülleri
Çalışanların işe giriş tarihine göre birtakım erken emeklilik formüleri bulunmaktadır. Öncelik ile işe giriş tarihi emeklilikte önemli olmasından birtakım insanlara tanınmış borçlanma hakkının size tanınmış olup olmadığına bakmalı ve borçlanma imkânınız varsa kesinlikle değerlendirmenizi öneririz. Formüllere gelecek olursak 99 senesinin Eylül ayı evvel işe girenler 15 sene çalışma ve 3600 gün ile yaş koşulunu sağlayarak emekli olabilirler. 99 seneleri arasında işe girenler ise 25 sene ve 4500 gün koşulunu yerine getirdikleri noktada emekliliğe müracaat yapabilirler. 2008 senesinin mayıs ayından sonra çalışma hayatına başlayanlar ise 5400 günden sonra emekli olmak amacıyla müracaat yapabilirler.
10 Yıl Erkek Emeklilik Mümkün mü?
Birçok insan internette gördüğü bir haber olan 10 sene erken emeklilik koşulunu araştırmaktadır. Ne yazık ki bu hal herkes amacıyla geçerli değildir. Bu hal çalışanının yüzde altmış oranında iş gücünde kayıp olması halinde yapılan bir prosedürdür. Bu şekilde emekli olabilmek amacıyla 1800 gün prim ve 10 senelik bir çalışmanın bulunması yeterli gelmektedir. Bir devlet hastanesinden kurul raporu alarak bu hali kanıtlayabiliyor olmak erken emeklilik amacıyla lüzumlu şartlardan bir tanesidir. Zaruri bir hal olmasından ötürü rastgele bir yaş koşulu bulunmamaktadır.