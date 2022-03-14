İlk tarih ve rakam geldi! SGK-Bağkur'lu emeklilere bayram müjdesi 2.000 TL mi olacak? Emeklilere ikramiye ne zaman yatacak?
Emeklilere her yıl iki bayramda ödenen ikramiyelerde geri sayım resmen başladı. Ramazan ayına az bir süre kala araştırılmaya başlayan emekli ikramiyelerinde bu yıl ne kadar zam geleceği büyük merak konusu oldu. Asgari ücrete yapılan zammın ardından birçok vatandaşın beklentisi ise emekli bayram ikramiyelerinin de artması yönünde. Öte yandan yeni yılda birçok alanda uygulanan zamlar nedeniyle bayramdan önce yapılacak nakit desteğinin emeklilerin cebini bir hayli rahatlatması düşünülüyor. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte detaylar.
2022 yılında emeklilere yapılacak tüm ödemeler için rakamlar netleşmeye başladı. Emekli maşa zamlarının belirlenmesinin ardından sırada emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri yer alıyor. Milyonlarca emekli ise artan nakit ihtiyaçlarına karşı bayram ikramiyelerinde ne kadar bir artış olacağını araştırmaya başladılar.
Yapılan yeni düzenleme sonrasında geçtiğimiz yıl artırılan bu bayram ikramiyeleri birçok emeklinin yüzünü güldürmeyi de başardı. 2022 yılında Ramazan Bayramı 2 Mayıs itibariyle kutlanacak. Bu tarihten önce ilgili kişilerin hesaplarına bayram ikramiyelerinin yatırılması bekleniyor.
2022 yılının ilk bayram ikramiyesi ödemelerini almak için gün sayan emeklilere bu yıl ikinci ödemeler ise Kurban Bayramı öncesinde yapılacak.
SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı başta olmak üzere ilgili grupta yer alan birçok vatandaşa da yılda iki defa olmak üzere ödeme yapılacak.