Ödemeler yapılmaya başlandı! Emeklilere ek gelir! Başvuranlara karşılıksız 2.000-2.500 ve 2.750 TL veriliyor

Emekli maaşını nakit promosyon veren bankalara taşıyanlar avantajlı nakit ikramiye ödülü kazanabiliyor. Hemen hemen Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm kurumlar emekli maaş taşıma işlemleri sonrasında bu promosyon ödemelerini tüm SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı SGK emeklilerinin hesaplarına aktarıyorlar. En yüksek emekli promosyon oranlarından yararlanmak isteyenler ise 2022 yılında da yine bu bankaları tercih etti.