Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 13.03.2022 11:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2022 11:55
    ABONE OL

    (SSK) SGK’ya bu yazıyı gönderenler erken emekli olacaklar! Ve netleşti! 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte ilgili yazı!

    Emekli olmak her çalışan bağlamında bir haktır. Geleceği garanti altına alabilmek amacıyla bu güvence belli bir vakit sonucunda kazanılıyor. Fakat yeni çıkan sistemde emeklilik vaktinden 8 sene evvel emekli olma hakkı da var. 4 Ekim 2000 tarihinden 1 gün bile Bağ-Kur tescili tespit edilen esnaf, sigorta tescilini 1982 senesine kadar götürebilir. Fakat bunun amacıyla şirket ortaklığı ya da vergi kaydı olması gerekmektedir. Oda kaydı tespit edilenler ise 22 Mart 1985 tarihine kadar sigortasını çekebilir. SSK Müdürlüğüne verilebilecek dilekçe ile 8 sene erken emeklilik Bağ-Kur'lular amacıyla mümkün…

    takvim.com.tr
    8 yıl erken emekli olabilirsiniz!

    8 sene erken emekli olmak ister misiniz? Üstelik olabildiğince avantajlı fırsatlara sahip olmak ister misiniz? O vakit kesinlikle yazımızı okuyun! İşte merak ettiğiniz tüm ayrıntılar!

    Hizmet Birleştirerek Erken Emekli Olmak

    Her çalışan amacıyla emeklilik hesabı yapar iken bütün hizmetler hesaba katılmaktadır. Fakat bu hal amacıyla hizmet birleştirmesi işlemi yapılmaktadır.

    Bu teknik ile kurumlar arası bütün çalışmalar birleştiriliyor. Böylece emekli olunacak kurumun kendisi de belirleniyor. Bir çalışan çoğu yerde çalışabilir. Hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu hem de Emekli Sandığı'na bağlı olabilir. Prim günleri buraya bağlı çalışmaların bütününü oluşturur. Bütün bu çalışmalar, askerlik ve doğum gibi borçların birleşmesiyle elde ediliyor. Böylece hizmet birleştirme işlemi uygulanıyor.

        Hizmet Birleştirmek Nasıl Yapılır?

        Bir çalışanın sigortalı olarak devam ettirilen bütün çalışma yaşamı emekli maaşını belirler. Kişiler aniden çok sigorta koluna bağlı olarak çalışabilir. Bu çok zor bir olasılık değildir. Her bir sigorta çeşidi amacıyla hizmet birleştirmesi yapılır. Kendi işyerine sahip Bağ-Kur'lu bir birey aynı vakitte sigortalı olarak diğer bir yerde çalışabilir. Böyle bir halde bireyin hem kendi adına ödediği primden hem de SGK doğrultusundan ödenen primden hak kaybı yaşanmaması amacıyla hizmet birleştirmesi yapılır.

        Hizmet birleştirme hem emeklilik süresini öne çeker hem de emekli maaşının yüksek olmasını sağlar. Bu işlem amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden resmi müracaat yapılması gerekmektedir. 1 Ekim 2008 tarihi ve evvel oluşturulan müracaatlar bu işlemde geçerli olmaktadır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul yollarında bilindik manzaralar
        Haberler SGK (SSK) SGK’ya bu yazıyı gönderenler erken emekli olacaklar! Ve netleşti! 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte ilgili yazı!
            SON DAKİKA