(SSK) SGK’ya bu yazıyı gönderenler erken emekli olacaklar! Ve netleşti! 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte ilgili yazı!

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Hizmet Birleştirerek Erken Emekli Olmak
Her çalışan amacıyla emeklilik hesabı yapar iken bütün hizmetler hesaba katılmaktadır. Fakat bu hal amacıyla hizmet birleştirmesi işlemi yapılmaktadır.
Bu teknik ile kurumlar arası bütün çalışmalar birleştiriliyor. Böylece emekli olunacak kurumun kendisi de belirleniyor. Bir çalışan çoğu yerde çalışabilir. Hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu hem de Emekli Sandığı'na bağlı olabilir. Prim günleri buraya bağlı çalışmaların bütününü oluşturur. Bütün bu çalışmalar, askerlik ve doğum gibi borçların birleşmesiyle elde ediliyor. Böylece hizmet birleştirme işlemi uygulanıyor.