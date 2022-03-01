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    • SGK
    • 01.03.2022 12:36
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    • 01.03.2022 12:36
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    SGK'dan düşük emekli maaşı alanlara destek geliyor! 31 Mart son tarih! 2 bin 500 liraya kadar ek ödeme!

    Düşük maaş alan SGK emeklileri amacıyla yeni destekler kapıda. 31 Mart 2022 tarihine kadar müracaatını yapan bütün emeklilere 2.500 TL’ye kadar nakit ödemesi yapılacak. Akbank üzerinden yapılacak ödemelerde aranan tek koşul ise maaş taşıma işlemlerinin yapılması. İşte emekli maaşına ek nakit desteği ile ilgili merak edilenler…

    takvim.com.tr
    31 Mart son tarih! 2 bin 500 liraya kadar ek ödeme!

    Türkiye'de bankacılık pazarında etkinlik gösteren çok sayıda banka, yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere emeklilere özel yüksek miktarda nakit promosyon fırsatları sunmaya devam ediyor. Emekli maaşına ek destek arayanlar amacıyla cazip fırsatlar yayınlayan Akbank ise çoğu özel fırsatla 2.500 TL'ye varan nakit desteği vermeye hazırlanıyor. Aralık ayı bitmeden müracaatını yapan bütün emekliler, 3 yıllığına maaşını Akbank üzerinden almayı taahhüt ederek avantajlı fırsatlardan yararlanabilecekler. En düşük emekli maaşı üzerinden oluşturulan hesaplamalarda; emekli maaşı 1.499 TL ve altında olan bütün SGK emeklileri 1.750 TL'ye kadar promosyon alabilecek. Emekli maaşı 1.500 TL'den 2.500 TL'ye kadar olan vatandaşlara ise SGK 625 TL promosyon ödeme desteği de eklenerek toplamda 2.100 TL ödeme yapılması hedefleniyor. 2.500 TL dahil bu orandan yüksek maaş alanlar ise 2.500 TL toplam nakit promosyonu alabilecek.

    Akbank'ın SGK emeklilerine yönelik sunmuş bulunduğu fırsatlar kapsamında ilaveten çoğu cazip alternatif de yer alıyor. Artan lüzumları karşısında maaşlarını 2 gün erken alabilmek isteyenlere rastgele bir ek masraf ve faiz olmadan erkenden maaş ödemeleri yapılacak. Maaşını Akbank'a taşıyan bütün emekli yurttaşların yararlanabileceği kampanya kapsamında maaşınızı erkenden hesabınızdan çekmeniz de mümkündür.


    En yüksek emekli promosyonu veren bankalar arasında başı çeken Akbank, 2.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatının yanı sıra ilaveten günlük masrafsız bankacılık hizmetleri de vermektedir. 31 Aralık tarihine kadar müracaatlarını şubeye bile gitmeye lüzum kalmadan, mobil ya da internet üzerinden yapan bütün SGK emeklilerinin bu fırsatlardan yararlanması sağlanmaktadır. 3 yıllığına emekli maaşını taşıyanlara özel cazip fırsatlar Akbank'ta.

        Emekli Maaşı Nasıl Taşınır?

        Emekli maaşını taşıyarak Akbank'ın yüksek promosyon oranları, erken maaş çekme fırsatları ve başka avantajlı bankacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, dijital bankacılık araçları üzerinden basitçe prosedür yapılabilir. İster T.C. kimlik numarasının yazılı bulunduğu rastgele bir belge ile Akbank şubeleri üzerinden prosedür yapılabilir dilerseniz de Akbank Mobil ya da internet bankacılığı üzerinden müracaat adımlarını tamamlayabilirsiniz.

        Ayrıca e - Devlet üzerinden de Akbank internet sayfası üzerinden oluşturulan yönlendirme ile basitçe emekli maaşının alınmak istendiği banka değiştirilebilir. En düşük emekli maaşına ek promosyon desteklerinin sunulduğu Akbank tarafından, bütün emekliler amacıyla en az 1.750 TL ve en çok 2.500 TL olmak üzere nakit promosyonu verilecek.

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        Haberler SGK SGK'dan düşük emekli maaşı alanlara destek geliyor! 31 Mart son tarih! 2 bin 500 liraya kadar ek ödeme!
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