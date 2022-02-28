Tüm emekliler faydalanabilir! Ek koşul ve şart yok! SGK (SSK) emeklilerine 2500 TL verilecek!

Emekli maaşına ek destekler verilmeye devam ediyor. Son dönemde yaşam pahalılığının artmasının sonrasında emekli maaşına ek destekler arayanlara özel cazip oranlarda nakit promosyonları verilmeye devam ediyor. Akbank doğrultusundan 2.500 TL'ye kadar yayılan nakit promosyonu ise henüz amacıyla en yüksek oranlara sahip. İşte emekli maaşına göre en yüksek emekli nakit destekleri…
Aylık olarak emeklilerin aldıkları maaş civarlarına göre değişik miktarda promosyon ödemeleri uygulanacağı amacıyla hesaplamaların buna göre yapılması olabildiğince önemlidir. Emekli maaşına göre en yüksek promosyon oranları ise Akbank SGK Emekli Maaş Ödemeleri kapsamında şu şekildedir:
• 0 – 1.499 TL Aralığında | 1750 TL
• 1.500 – 2.499 TL Aralığında | 2.100 TL
• 2.500 TL ve Üzeri | 2.500 TL
Emekli Maaşına En Yüksek Promosyon Veren Bankalar
Emekli maaşlarına yüksek oranda nakit promosyon desteği alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla çoğu banka doğrultusundan yüksek oranlı kampanyalar sunulmaya devam ediyor. Türkiye'de bankacılık bölümünde etkinlik gösteren çoğu kurum 2 bin TL ve 2 bin 500 TL arasında oranlarla emekliye destek olma hedeflerini sürdürmeye devam ediyor.